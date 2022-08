Un reposo fiel a Galicia

Poco se diferencia de los miles de turistas que han escogido este verano las Rías Baixas para pasar sus vacaciones. El atuendo, compuesto por camiseta de algodón, pantalones cortos y zapatillas deportivas, muy distinto al habitual traje de las citas oficiales, contribuye a camuflarlo entre los visitantes. Pero no es que pase precisamente desapercibido: sus trece años como presidente de Galicia y su actual condición de líder de la oposición en España hacen que el de Alberto Núñez Feijóo sea un rostro perfectamente reconocible para los vecinos de Moaña, donde goza de unos días de descanso antes de que el comienzo de curso político lo devuelva a Madrid.

La segunda residencia que Feijóo comparte con su pareja, Eva Cárdenas, cerca de la playa de O Con, sigue siendo un refugio frente al fragor político para el de Os Peares. La última Semana Santa, en medio de la vorágine de su salto a la arena estatal, también la pasó allí, donde incluso compartió tiempo con Alfonso Rueda, quien entonces, por su parte, se preparaba para sucederle al frente del Gobierno autonómico y del PPdeG.

El concepto de vacaciones en la alta política, no obstante, hay que cogerlo con pinzas, con lo que el regreso de Feijóo a la comunidad gallega también se ha dejado notar en su reciente agenda pública, puesto que, a principios de este mes, visitó por Cambados para ejercer de Gran Mestre del Capítulo Serenísimo en la Festa do Albariño y, la semana pasada, acudió a Porto do Son para poner el foco en la situación del sector pesquero. En cualquier caso, estas citas no han sido óbice para que, fuera de los focos, se haya podido ver caminando a Feijóo, en compañía de Cárdenas y del hijo de ambos, Alberto, de 5 años, por los paseos marítimos del municipio morracense o, en solitario, pegándose carreras, nadando en el mar e incluso haciendo abdominales, según relata Faro de Vigo.

El sábado en cotobade

Un descanso activo que se prolongará, en principio, durante toda esta semana, aunque con el paréntesis que, este lunes, le llevará a viajar hasta la capital del país para presidir el encuentro del comité nacional del PP. Asimismo, este sábado le espera también la inauguración simbólica del curso político que los populares gallegos celebran, como es tradición, en la Carballeira de San Xusto, en el concello pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, que este año se adelanta unas semanas respecto de lo habitual. Será además la primera vez que asista como líder estatal de la formación.