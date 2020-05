Repartidas máscaras en case 300 puntos, unha distribución que continuará este martes

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, felicitou á poboación galega pola "conciencia cívica" mostrada após a repartición de máscaras en case 300 puntos na Comunidade, segundo informa sobre unha distribución que continuará este martes.

Desde primeira hora, o Goberno despregou un amplo operativo en Galicia para reforzar e dar cumprimento á medida anunciada o sábado polo presidente, Pedro Sánchez, que establece a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público.

O Sistema Nacional de Protección Civil, baixo a coordinación da Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias do Ministerio do Interior, está á fronte dun dispositivo que prevé a repartición, en todo o territorio estatal, de até 6 millóns de máscaras entre este luns e martes.

As persoas responsables da Policía Nacional, Garda Civil, Protección Civil e as policías locais en Galicia comunicaron á Delegación do Goberno que as reparticións discorreron con normalidade, "sen aglomeracións, nin problemas de orde pública". Por iso, Javier Losada felicitou á poboación galega pola conciencia cívica demostrada.

As forzas e corpos de seguridade do Estado ocupáronse, ademais da repartición, de ofrecer orientación sobre o uso do material sanitario. "Trátase dun novo paso prudente cara á nova normalidade que non sería posible sen a concienciación e o compromiso das persoas", explica a Delegación do Goberno.

Por provincias, en Galicia repartiranse 344.000 máscaras na Coruña, 104.000 en Lugo, 98.000 en Ourense e 289.500 en Pontevedra. Estas unidades supoñen un novo paso no proceso de desescalada, após a última repartición realizada polo Goberno en Galicia. En concreto, foron 602.000 máscaras as entregadas após o permiso retribuido recuperable, que se realizou a semana do 13 de abril.

OUTRAS ENTREGAS

A entrega deste material sanitario súmase ás realizadas con anterioridade polo Goberno á Xunta. En concreto, o Executivo entregou desde o inicio do estado de alarma 3.672.494 unidades de equipamento á Comunidade.

Foron 2.279.724 máscaras, 1.168.107 luvas, 148.800 test de diagnóstico rápido, 19.152 monos, 9.538 solucións hidroalohólicas, 9.286 batas, 6.942 lentes de protección, 116 dispositivos de ventilación mecánica invasiva, 88 dispositivos de ventilación non invasivos e 30.741 unidades doutro material como calzas, mandís, cubremangas ou gorros, entre outros

ÁREAS DE REPARTICIÓN

Na provincia da Coruña houbo repartición na Coruña, Santiago, Ferrol, Ribeira e comarca, Noia e a súa contorna, Carballo e Costa da Morte, ademais das áreas metropolitanas do tres cidades. Os puntos estiveron situados en zonas como estacións de autobús, estacións de ferrocarril, paradas de transporte urbano e interurbano, contornas portuarias e polígonos industriais e empresariais.

En Lugo, as máscaras chegaron á estación de autobús da capital, os polígonos de O Ceao, As Gándaras e Louzaneta e a ruta do transporte público que chega ao Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA). Outras localidades con repartición foron Viveiro, Ribadeo, Burela, Sarria, Vilalba, Rábade, Outeiro de Rei, Castro de Rei ou Palas de Rei, centrado en áreas industriais ou portuarias.

A provincia de Ourense viu material sanitario no seu capital nas estacións de autobús e ferrocarril, paradas de transporte público e polígonos empresariais. Tamén chegou aos polígonos de San Cibrao das Viñas, Pereiro de Aguiar, Barreiros, O Carballiño e Chorente. Outras localidades nas que houbo repartición son Barbadás, Xinzo de Limia, Celanova, Ou Barco de ou Verín.

Por último, na provincia de Pontevedra as máscaras chegaron ás estacións de autobús e ferrocarril de Pontevedra e Vigo, ademais da os accesos aos portos de Vigo, Marín e Vilagarcía de Arousa. Han ir, tamén, a localidades como Ponteareas, Moaña, Cangas, Bueu, Mos, Porriño, Tui, A Guarda, Salvaterra, Arbo, A Cañiza, Baiona, Nigrán, Gondomar, Cambados, O Grove, A Estrada, Forcarei ou Lalín.