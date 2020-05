Renfe prescinde do tren hotel entre críticas de Bloque e CGT

A decisión de Renfe de non volver a poñer en circulación o seu tren hotel unha vez se recupere o tráfico ferroviario habitual tralo estado de alarma está a xerar polémica polo territorio, e especialmente en Galicia. É que só se prestaban dúas conexións en España e unha internacional: Madrid-A Coruña, Pontevedra e Ferrol; Barcelona-A Coruña e Vigo —estes con conexións con Lugo—, e Madrid-Lisboa.

Conocida a decisión de Renfe, o BNG presentou este mércores unha proposición non de lei no Congreso para esixir ao Ministerio de Transportes a recuperación "de forma inmediata" do servizo.

A operadora descarta recuperar, polo menos no curto prazo, estes trens apelando a criterios económicos, ás novas normas de seguridade e hixiene e ao impacto que a crise sanitaria provocada polo coronavirus está a ter no sector do transporte. Atendendo aos seus datos, Renfe rexistraba unha perda anual duns 25 millóns de euros pola prestación do servizo de tren hotel. Isto podería supoñer a definitiva desaparición deste histórico servizo nocturno.

O Bloque esixe a súa recuperación "inmediata" e a CGT cuestiona a decisión nun contexto no que se fomenta este medio como alternativa ao avión

Neste contexto, o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, asegurou que a situación de alerta que vive o país non pode ser aproveitada para continuar co "proceso de desmantelamento dos servizos ferroviarios e do seu carácter público", sobre todo no caso da comunidade galega.

Xa no mes de outubro, o Bloque trasladou críticas de usuarios cando Renfe pretendía cambiar os trens hoteis por talgos máis vellos, con "máis atrasos e deficiencias nos traxectos".

Tamén o sindicato CGT censurou a decisión de "minguar" a conexión ferroviaria entre Galicia e o resto do territorio, utilizada por "miles de persoas" ao unir puntos "tan importantes" como Ponferrada, Astorga, León, Palencia, Burgos, Zaragoza, Tarragona, Barcelona e Madrid.

Denuncia que con esta medida Renfe deixa "só un tren diurno entre Barcelona e Galicia, cunha duración de viaxe total de 12 horas", no que entende que é parte dunha campaña de "degradación" dos servizos nocturnos emprendida durante anos.

O sindicato contrapón esta medida coas actuacións ferroviarias noutros países europeos, que están a potenciar os trens hoteis como alternativa aos avións no marco do plan contra o cambio climático da UE.