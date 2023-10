Relacionan la muerte de truchas en el río Xuvia con el incendio de la planta de Sogarisa

El incendio del domingo en la planta de residuos industriales que Sogarisa tiene en As Somozas, y que mantuvo en vilo a los bomberos toda la madrugada, no solo causó daños importantes en estas instalaciones, donde calcinó la sala de control y afectó a una parte de actividad química, sino que podría estar detrás de la aparición de decenas de truchas muertas en un tramo del río Xuvia a su paso por Narón y San Sadurniño, es decir, municipios vecinos de la misma comarca que As Somozas, la de Ferrolterra.

Así al menos lo mantienen fuentes consultadas por Europa Press, que indican que parte de los líquidos inflamables que estaban en estas instalaciones acabaron en la red de alcantarillado y de los sumideros pudieron acabar en el río. Desde la Sociedade Caza e Pesca Xuvia, su vicepresidente, Eloy Saavedra, expresó lo "bastante preocupados" que estaban tras este incendio. "La suerte fue que el caudal estaba muy alto, por lo que estimamos que esto va a minimizar las consecuencias", añadió. De todas formas, considera que los productos vertidos "van a llegar a la ría, antes o después".

En cuanto a la nave incendiada, el lunes fue día de valoración de daños, que son cuantiosos. Por suerte, el recinto de reciclado de pilas, donde se concentraron los esfuerzos por su peligrosidad, se salvó de la quema.