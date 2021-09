El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha registrado iniciativas en la cámara baja para instar al Gobierno central a impulsar una nueva regulación para "poner fin" al proceso de concentración bancaria y al cierre de oficinas registrado en los municipios situados en zonas rurales.

Rego, que estuvo acompañado del alcalde de Zas, Manuel Muíño, reclama una nueva normativa que "evite la continua escalada de abusos bancarios" y la "restricción de servicios", además de atajar el incremento de comisiones o la reducción de personal de caja en las oficinas que todavía siguen abiertas.

En este sentido, ha atribuido el proceso "acelerado" de concentración bancaria en el afán de lograr mayores beneficios "de lo que hoy son empresa privadas", a costa de tumbar el sistema de cajas "que fue bancarizado y privatizado".

Los datos del BNG apuntan al cierre de "más de 100 oficinas bancarias" en Galicia en los últimos cinco años, especialmente en zonas rurales, como es el caso de municipios como Zas, Vimianzo y A Baña este último mes.

"Ni el Gobierno gallego puede ser ajeno a esta situación ni el Gobierno español, que tiene las competencias en la regulación del sistema bancar

"Se están movilizando para reclamar el mantenimiento de este servicio, por ser de primera necesidad", ha insistido, para lamentar que la irrupción de la pandemia sanitaria se utilizase de "coartada" para avanzar todavía más en el proceso de oligopolización bancaria, incrementar comisiones y cambiar condiciones de cuentas y productos.

Asimismo, se cerraron oficinas en lugar de ampliar personal, llegando a pactar horarios de caja para obligar a los usuarios a acudir a primera hora de la mañana. Unos cierres que se registran, además, en zonas "muy envejecidas" y que "tienen muchas dificultades" para desplazares a otros municipios para acceder a estos servicios.

"Ni el Gobierno gallego puede ser ajeno a esta situación ni el Gobierno español, que tiene las competencias en la regulación del sistema bancario", zanjó Rego.

CAMARIÑAS. Por otra parte, la alcaldesa de Camariñas (A Coruña), Sandra Insua (PSdeG-PSOE), ha ordenado retirar los fondos municipales del Banco Sabadell tras conocer la intención de la entidad financiera de cerrar la oficina que tiene en este municipio de A Costa da Morte.

En declaraciones a Europa Press, la regidora ha explicado se trata de un acto simbólico en protesta contra el cierre de esta oficina, una decisión que, como ha explicado, conoció a través de los propios vecinos.

Así, ha detallado que el Ayuntamiento tuvo conocimiento del cierre después de que varios vecinos recibiesen una carta en la que se le comunicaba que esta sucursal dejará de prestar servicios a finales de octubre.

Ante ello, ha señalado que "lo primero" que ha decidido hacer es "trasladar estos fondos" a Abanca, entidad que tiene una oficina en el casco urbano de Camariñas y otra en A Ponte do Porto.

Preguntada sobre el futuro de estas oficinas, ha confiado en que continúen abiertas y ha señalado que desde el Consistorio tratan de negociar con Abanca para que habilite "días especiales" para que los afectados por el cierre de la del Sabadell puedan trasladar sus cuentas.

Además, la regidora ha advertido de que "los atentados" contra el rural gallego "no son exclusivos de una entidad". "No podemos seguir teniendo el dinero de todas y de todos en entidades que no respetan la voluntad popular", ha señalado.