Reforzar a protección das peregrinas, o obxectivo da campaña #NoCaminasSola

Máis de 26.000 cartóns e carteis repartíronse en Galicia no marco da iniciativa informativa #NoCaminasSola, para facilitar ás peregrinas as ferramentas que teñen ao seu alcance ante unha situación de violencia machista, informou a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas.

En declaracións aos medios de comunicación este xoves, María Rivas recordou que a iniciativa #NoCaminasSola púxose en marcha no mes de agosto e está dirixida a reforzar a protección das mulleres que fan o Camiño de Santiago.

A campaña é froito da colaboración das Delegacións do Goberno dalgunhas comunidades autónomas polas que transcorre o Camiño de Santiago, en concreto, Galicia, Castela e León, A Rioxa, Navarra e Aragón.

En Galicia, os cartóns e carteis informativos distribuíronse en 369 albergues, públicos e privados, 734 farmacias, 79 comandancias e postos de Garda Civil, doce comisarías de Policía Nacional e 65 dependencias de Policía Local, das rutas xacobeas. Elixíronse estes puntos por ser os que os peregrinos visitan con maior frecuencia.

Os soportes repartidos inclúen información de urxencias e Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, así como da aplicación AlertCops, para comunicar en tempo real calquera alerta con envío de localización.

Tamén se facilita un código QR que enlaza ás usuarias cunha web de recursos do Executivo para atender calquera necesidade a través da Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, do Ministerio de Igualdade.

"Detectouse unha necesidade de información porque nos últimos anos incrementouse notablemente o número de mulleres que realizan o Camiño de Santiago", detallou María Rivas, que debullou que o aumento foi do 8 % entre o 2011 e o 2018.

Agora, asegurou, "máis do 50 % das persoas que realizan o camiño son mulleres".

Ademais, sinalou que "era unha necesidade", dentro da estratexia do Goberno na loita contra a violencia de xénero, levar a cabo unha campaña informativa que aglutina "de xeito sinxelo e accesible" o acceso a estas ferramentas de contacto.

Desde que se implementou a iniciativa, dixo Rivas, as usuarias "agradéceno" e sorpréndense" porque non posuían esa información e a consideran útil como medida de "prevención" e "seguridade".

"Séntense máis seguras sabendo que co móbil na man teñen o contacto directo con quen lles pode prestar axuda nunha situación complicada", remarcou.