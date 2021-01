Redúcese o número de casos activos de covid nas residencias galegas

Unha vintena de altas, 18 delas rexistradas en DomusVi Vimianzo (A Coruña), permite que, por primeira vez desde o pasado día 2 de xaneiro, se reduzan os casos activos de covid-19 entre os usuarios de residencias de Galicia.

O balance que a Xunta publicou este luns, con datos actualizados a última hora do domingo, reflicte que hai un total de 268 anciáns en xeriátricos galegos diagnosticados de coronavirus.

Nas últimas 24 horas, recibiron o alta 20 maiores: 18 en DomusVi Vimianzo, un na residencia Moledio de Vigo e outro no CRAPD Vigo II. Ademais, despois de días nos que se dispararon os novos positivos, o balance deste luns tan só suma seis contagios de usuarios: catro no centro Santa Teresa de Jornet da Coruña e dous no Hospital Asilo San Sebastián e San Lázaro de Ribadeo (Lugo). A estes hai que engadir dous novos casos na residencia de Burela (Lugo) que non figuraban na listaxe do domingo por un erro.

A pesar das altas, DomusVi Vimianzo continúa como o xeriátrico que ten máis casos activos de covid-19 entre os usuarios, con 64. Seguen a esta o xeriátrico Paz y Bien de Tui, con 51 anciáns infectados, e o da Pastoriza, con 36.

En canto aos traballadores das residencias, o balance da Xunta recolle 134 casos activos

A San Bartolomeu de Xove conta con 25 maiores afectados, mesmo número que contabiliza o centro Fogar Santa María de Verín. A residencia de Ribeira continúa con 19, o Hospital Asilo de Ribadeo ascendeu até os 16 e o xeriátrico Moledo de Vigo ten 10, igual que a Santa Teresa Jornet da Coruña.

Por baixo da decena están A Saleta de San Cristovo de Cea, con catro; o CRAPD Vigo II, con tres; a residencia de Burela, con tres; e a Vila do Conde de Gondomar e os Apartamentos Tutelados San Bartolomeu de Xove, cun caso cada un.

TRABALLADORES

En canto aos traballadores das residencias, o balance da Xunta recolle 134 casos activos, despois de que nas últimas horas se detectasen seis novos positivos e ningunha alta.

En concreto, os novos contagios se corresponden con dous empregados do centro Paz y Bien de Tui, un do Fogar Residencial Bo Día de Nigrán, un de Nosa Señora da Asunción de Caldas de Reis, un da Santa María de Verín e outro da residencia Sarquiavitae San Lázaro de Santiago.

O cadro máis afectado dos datos deste luns é a DomusVi Vimianzo, con 24 traballadores contaxiados, seguida da San Bartolomeu de Xove, con 12, e da da Pastoriza, con 10. O resto de centros que figuran no parte da Xunta están por baixo da decena.

CENTROS DE DISCAPACIDADE

Pola súa banda, os centros de atención a persoas con discapacidade (CAPD) sumaron nas últimas horas dous positivos entre os usuarios do Pai Menni de Betanzos (A Coruña), que son os únicos de toda Galicia neste tipo de instalacións.

En canto aos traballadores, ascenderon nun, até o total de cinco, despois do contaxio dun empregado da residencia de discapacidade de Bergondo (A Coruña). Á parte deste, hai dous afectados no CAPD da Coruña, outro no cadro de Fogar San Rafael de Vigo e outro en Pai Menni.