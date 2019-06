As redeiras camiñan ata o Obradoiro para reclamar o "coeficiente reductor"

Un grupo de 86 redeiras galegas, vascas e cántabras camiñaron este sábado en Santiago de Compostela desde o Monte do Gozo ata a Praza do Obradoiro para reinvindicar obxectivos como a "tramitación do coeficiente reductor" ou o "recoñecemento das enfermidades laborais".

A presidenta da Federación Galega de Redeiras O Peirao, Verónica Veres Tasende, encabezou unha camiñada na que participou, tamén, a secretaria xeral de Igualdade da Xunta, Susana López Abella, e a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro.

Este colectivo dedícase, en palabras de Verónica Veres, a "armar e manter redes de pesca de todas as artes, tanto maiores como menores". Por este traballo e pola visibilización, o grupo recibiu este venres a Medalla Castelao –condecoración de carácter civil outorgada pola Xunta de Galicia–.

A camiñada desde o Monte do Gozo ata a Praza do Obradoiro comezou ás 10.00 horas e terminou escasos minutos antes das 12.00 horas.

A iniciativa celebrouse este sábado por ser o día de San Pedro, "o patrón de todo o traballo artesanal do mar". "Pensamos que era bonito facer coincidir este día cunha camiñada ata o Obradoiro para pedirlle ao apóstolo por todas as peticións que estamos a facer", agregou a presidenta.

Entre estes obxectivos que persegue o colectivo de redeiras están principalmente a consecución "do coeficiente reductor –adianto da xubilación para determinadas profesións– e o recoñecemento de enfermidades laborais". "Convidamos ás compañeiras cántabras, vascas e asturianas, aínda que estas últimas non puideron vir", engadiu a presidenta.

OBRADOIROS

Despois de terminar a camiñada, moitas das rederas foron a unha misa na Catedral de Santiago e, despois, comeron todas xuntas. Pola tarde, gozarán de varios talleres, por exemplo "un sobre nutrición para facer fronte ás malas posturas que manteñen no seu traballo mentres fan a dixestión", en palabras de Verónica Veres.

Pola súa banda, a secretaria xeral de Igualdade da Xunta, Susana López Abella, valorou unha actividade que serve para "empoderar e visibilizar o papel que están a facer nosas redeiras, que son as máis numerosas de toda España". "Xeran emprego e riqueza", resolveu.