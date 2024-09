La red de playas sin humo de Galicia se amplía a 242 arenales y premia a 45 ayuntamientos con la categoría oro

El programa de la red gallega de playas sin humo se ha ampliado a 242 arenales y ha otorgado a 45 ayuntamientos el premio de la categoría oro, al tener declaradas todas sus playas libres de humo.

En Lugo hay 34 playas situadas en 15 concellos que forman parte de esta red. Entre ellas hay varias playas de Barreiros, Cervo, Viveiro o Foz. También hay otras fluviales, como la de A Cova, en O Saviñao o la de Xustás, en Cospeito. Este año la provincia no suma ningún arenal nuevo con el distintivo "sin humo".

Jornada de playa en A Rapadoira, en Foz, en agosto de 2023. ÁLVEZ

Otros concellos lucenses que cuentan con arenales en los que está prohibido fumar son Begonte, Burela, Castro de Rei, Chantada, Mondoñedo, O Vicedo, Outeiro de Rei, Ribadeo y Xove.

Concellos de Lugo con playas sin humo. XUNTA

Premios a los concellos sin humo en sus playas

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha entregado este miércoles en Cabanas los premios anuales de este programa correspondientes a las categorías oro y plata.

De los 45 ayuntamientos que alcanzaron este año la categoría oro, 22 de ellos consiguieron por primera vez este reconocimiento.

Los ayuntamientos distinguidos con el diploma de oro fueron: Cedeira, Cabanas, Corcubión, Laxe, Mañón, Noia, Oleiros, Ponteceso, Pontedeume, Rianxo, Valdoviño, Bergondo, Boiro, Cabana de Bergantiños, Dumbría, Malpica de Bergantiños, Muros, Barreiros, Cervo, Begonte, Castro de Rei, Chantada, Cospeito, Mondoñedo, Outeiro de Rei, O Saviñao, O Vicedo, Bande, Avión, Castro Caldelas, Vilariño de Conso, Beariz, Laza, A Veiga, Castrelo de Miño, Cerdedo-Cotobade, Lalín, A Guarda, Baiona, Ponteareas, Pontecaldelas, Redondela, Sanxenxo, Tui y Vilaboa.



Por su parte, en la categoría plata -otorgada a ayuntamientos con más del 50% de sus playas sin humo- fueron galardonados Camariñas, Fene, Ortigueira, Viveiro, Cambados, Mondariz, Poio y Soutomaior.

Objetivos de la iniciativa

La red de playas sin humo tiene como propósitos promocionar la salud y la protección del medio ambiente y garantizar la existencia en Galicia de espacios libres de tabaco. Entre sus otros objetivos están la desnormalización del tabaquismo y el refuerzo del papel modélico de los padres. La iniciativa nació después de que Baiona comenzase una campaña similar en 2012. Los concellos se pueden adherir de manera voluntaria a esta iniciativa.

En las playas sin humo no se podrá fumar en la arena a partir de la señalización, pero sí en las zonas al aire libre de los locales de hostelería en la playa.

En el acto, el conselleiro ha destacado el compromiso de Cabanas, ayuntamiento que participa en este programa desde 2017, por alcanzar la máxima categoría el pasado año y vuelve a repetir este año.

Caamaño ha incidido en que la creación de estos espacios "no solo protege" a la salud de los no fumadores, sino que también transmite "un mensaje poderoso a la juventud: lo normal es no fumar".