"Recuperar el cuerpo del ser querido aporta algo de paz dentro de este torbellino de emociones"

Al igual que en otras tragedias sucedidas en Galicia, como el accidente del tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois, en el naufragio del Villa de Pitanxo la Dirección Xeral de Emerxencias de la Xunta también ha puesto a disposición de los familiares de las víctimas un equipo de psicólogos especializados. Su saber hacer y su experiencia ante catástrofes es fundamental para dar respaldo a quienes están atravesando momentos tan dolorosos y difíciles de asumir.

¿Cuántos profesionales forman este equipo?

Ahora mismo somos 39 las personas que estamos preparadas y formadas para intervenir. Además, tenemos también a más de 50 personas en formación, pero las preparadas para atender ahora a estas familias somos 39.

¿Son los familiares de los tripulantes del barco los que están acudiendo a ustedes o es al revés: son los psicólogos los que se acercan a ellos para ofrecerles su ayuda?

Realmente, quien activa a nuestro equipo es el 112 o bien a través de las autoridades de la Xunta que están desplazadas en el lugar y que solicitan nuestra intervención viendo que hay familiares que lo necesitan, siempre a través del número de Emerxencias.

¿Qué herramientas tienen ustedes como profesionales especializados para ayudar a personas que están atravesando unos momentos tan duros y traumáticos?

Lo que hacemos es buscar la mejor forma de gestionar las emociones que están sintiendo en este momento, porque no hay ninguna varita mágica que les vaya a quitar el dolor o la rabia o lo que estén sintiendo. Se trata de gestionar esas emociones que surgen ahora e intentar llevarlas de la mejor forma posible mientras no tienen información veraz de lo que realmente está pasando, porque por ahora están conviviendo con la incertidumbre y eso les está produciendo mucha angustia; y lo que hacemos es ayudarles a gestionar esas emociones que están sintiendo ahora para ayudarles a transitar lo que viene después.

¿Las familias de los desaparecidos todavía mantienen esperanzas de encontrarlos con vida?

Esta ambivalencia que están teniendo entre la esperanza de encontrarlos y la desesperanza de pensar que es imposible que sobrevivan en esas circunstancias, ese paso de un estado a otro, va a permanecer aún unos días. Pero la necesidad del cuerpo está ahí, la necesidad de verlo, de saber que ese es su padre, su pareja, su hijo o su hermano. Es importante tener un cuerpo al que velar y un lugar al que llevar flores, ese lugar simbólico. Recuperar el cuerpo del ser querido aporta un poco de paz dentro de ese torbellino de emociones.

El hecho de que haya tanto revuelo alrededor (medios de comunicación, autoridades, actos institucionales, etcétera), dificulta que los familiares puedan asimilar la tragedia y la pérdida; o conforta?

Si las cosas se gestionan bien y puntualmente se les da información y no se les mantiene en incertidumbre durante horas y horas y horas, realmente es algo bueno. Pero si ven que hay mucho revuelo y ellos no reciben información, obviamente no les calma, al contrario, les hace pensar que se está haciendo paripé, pero que a ellos no se les está ayudando. Por eso es importante que todo esto se gestione bien, atendiendo siempre la necesidad de las familias de recibir atención y la información que necesitan, que vean que realmente están siendo acompañadas en estos momentos, que no se sientan abandonadas.

"Algo así nunca se olvida, pero aprendemos a vivir con ese dolor, llega un momento que no lo sentimos con la misma intensidad»

¿Es importante que se apoyen unas familias en las otras que están pasando por lo mismo?

Claro, aunque eso tampoco les quita el dolor. Y cada familia tiene unas circunstancias diferentes en su núcleo. Habrá gente que ya estaba atravesando una situación mala y que esto es algo más que se le añade y habrá otras con circunstancias mejores. Cuando hay más cosas a las que tenemos que hacer frente, todo se hace aún más terrible.

¿Puede llegar a superarse una pérdida tan traumática como esta?

Sí. Esto nunca se olvida, pero aprendemos a vivir con ese dolor. Llega un momento en el que el dolor está ahí, pero no lo sentimos con la misma intensidad. Aprendemos a vivir con esa pérdida y eso es lo que nos permite seguir adelante, el momento en el que aceptamos la realidad y lo que ha sucedido.

¿Y cómo están viendo a los familiares con los que ya han hablado?

En estos momentos están muy afectados y es normal que lo estén, con estas emociones tan fuertes, porque es una noticia terrible que a nadie nos gustaría recibir.

Serán ustedes, los psicólogos, quienes comuniquen a los familiares lo que ha ocurrido con su ser querido a medida que se vaya teniendo información y confirmación sobre sus identidades.

Sí, en colaboración con Vicepresidencia y con Presidencia de la Xunta, veremos cuál es la mejor forma de que estas familias reciban la noticia y que sea una manera en la que les ayudemos a procesar todo esto y no añadir más dolor a todo lo que ya están sufriendo.

Aunque ustedes como profesionales tengan ya experiencia en otras catástrofes y formación para esto, también les resultará difícil hacer frente a tanto dolor...

Sí, pero como cualquier profesional tenemos que tener herramientas para protegernos en estas situaciones y así poder ayudar, porque si nos contagiamos de todo lo que estamos viviendo en cada una de las tragedias, no podríamos ayudar a la gente con la que estamos interviniendo. Tenemos todo ese entrenamiento y bagaje de fondo, que es lo que nos ayuda a hacer frente a estas situaciones y poder ayudar a los otros.