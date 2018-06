Recuperan o cadáver dun home de 69 anos no peirao de Muros 

Efectivos do Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) recuperaron na mañá deste domingo o corpo sen vida dun home que se atopaba flotando no peirao da localidade coruñesa de Muros.

O corpo foi visto polos veciños de Muros á primeira hora da mañá. A central de emerxencias do 112 recibiu o aviso ao redor das 09.15 horas de mans dun particular que indicaba que o cadáver se atopaba flotando nas proximidades da dársena interior do peirao.

Os primeiros en personarse no lugar foron os efectivos do GES de Muros, que recuperaron da auga o cadáver do home, de 69 anos de idade.