La recuperación del trabajo judicial en Galicia se iniciará en septiembre

El plan de recuperación del trabajo de la Administración de Justicia de Galicia empezará a funcionar en septiembre y necesitará fondos estatales para abonar los salarios de jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia.

El vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Justicia, Alfonso Rueda, se ha reunido este martes con el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, en un encuentro de la comisión mixta con la recuperación del trabajo atrasado por la huelga como "tema monográfico", tras 105 días naturales consecutivos de paro indefinido.

Rueda ha opinado que la huelga ya ha "acabado", a pesar de que continúa convocada, y por eso empieza la "colaboración estrecha" con el TSXG, la Fiscalía y los letrados de la administración de justicia, que son necesarios para que los funcionarios que hicieron huelga pongan al día sus labores.

Durante los tres meses de huelga fueron suspendidos 17.177 juicios y otras actuaciones judiciales en la comunidad

El "objetivo fundamental" es "en la medida de lo posible, recuperar todo el trabajo que no se pudo hacer con motivo de la huelga" para lo que habrá contactos constantes en los próximos meses para un plan de adscripción "voluntaria" de los funcionarios.

"Hoy hablamos de las líneas generales, por dónde tiene que ir el plan, cuáles son los primeros trabajos que hay que abordar y cuánto puede durar", ha continuado Rueda antes de aclarar que también serán escuchados colectivos profesionales como abogados, procuradores y graduados sociales.

Será necesario "de manera imprescindible" el respaldo del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, "no solo en coordinación, sino también recursos económicos" para abonar los salarios de los jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia que realicen horas extraordinarias, además de un "esfuerzo económico" del Gobierno gallego.

REUNIÓN CON LOS SINDICATOS. Al tiempo, la Xunta ha convocado este miércoles a lo tres sindicatos que se han adherido a la oferta de la Xunta rechazada por los trabajadores, SPJ-USO, FeSP UGT y CC OO -que representan un 45,6 % del colectivo-, para empezar a el "desarrollo" de la propuesta.

El presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, ha reconocido que la "actividad jurisdiccional" estuvo afectada "muy negativamente por los tres meses de huelga", por lo que recuperarla "es una responsabilidad de todos".

Según sus datos, a 5 de mayo, se habían suspendido 17.177 juicios y otras actuaciones judiciales en la Comunidad, con 6.921 en A Coruña, 2.139 en Lugo, 2.382 en Ourense y 5.735 en Pontevedra.

"Esperamos que con una coordinación máxima entre todos podamos alcanzar un plan que sea realista, viable y pueda empezar a funcionar lo más rápido posible", ha proseguido Cadenas, antes de pedir "caminar con cabeza y despacio y bajo un principio básico que es el principio de realidad".

Entiende que "la materialización efectiva del plan" probablemente sea "a partir de septiembre" debido al "problema añadido" de que ahora empieza el "periodo vacacional".

El comité de huelga recurrirá a la Valedora y al Defensor del Pueblo

El comité de huelga ha acordado recurrir a la Valedora do Pobo y al Defensor del Pueblo la decisión de la Xunta de abordar las reivindicaciones de la huelga en mesa sectorial, al considerar que vulnera un derecho constitucional.



Los sindicatos Alternativas na Xustiza-CUT, STAJ y CIG se han reunido este martes, con la ausencia de CSIF, en la capital gallega para abordar la situación de la huelga, que llega a su día natural número 105 consecutivo.



Enrique Araújo (STAJ) ha explicado a los periodistas al término del encuentro que se mantiene "toda la legitimidad, toda la validez y toda la vigencia el comité de huelga" como "único órgano que puede cerrar la huelga de forma legal" y sigue con el paro indefinido convocado.



Los sindicatos han acordado presentar una queja a la Valedora do Pobo y al Defensor del Pueblo por "haber puenteado al comité de huelga para cerrar un conflicto" en lo que el comité de huelga cree que "es ilegal", pues entiende que vulnera el derecho de huelga recogido en el artículo 28 de la Constitución.



"Pedimos a la Administración que valore la posibilidad de cerrar bien el conflicto y no cerrarlo en falso con una minoría", ha continuado sobre el hecho de que SPJ-USO, FeSP UGT y CC OO.