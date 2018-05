El rector electo de la USC estudia denunciar al profesor que vejó a la víctima de La Manada

El rector electo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, ha planteado este viernes la posibilidad de poner en conocimiento de las autoridades judiciales el vídeo de un profesor de esta institución difundido en redes sociales en el que profiere comentarios machistas y da "un trato vejatorio" a la víctima de La Manada.



En declaraciones a Efe, Antonio López, asegura que habló con el rector en funciones, Juan Viaño, a quien sustituirá en las próximas semanas, y quien le comentó que se están analizando "todas las posibilidades, ya que hay que ser contundentes" porque las declaraciones de Luciano Méndez Naya "no tienen ninguna justificación".



De este modo ha explicado que unas de las vías que se está valorando es la responsabilidad disciplinaria en el ámbito universitario que, en su opinión, "tiene muchas limitaciones".



Y después, ha continuado, hay que analizar si las declaraciones tienen "repercusión penal", con lo que se puede poner en conocimiento de las autoridades judiciales.



En cualquier caso, señala, "a lo mejor no hace falta, porque las declaraciones son públicas y notorias" y estas instancias podrían actuar de oficio, ya que, en su opinión, ha remarcado, podrían ser constitutivas de "un delito de odio, de incitación al odio, por el trato vejatorio a la víctima".



Ha sostenido que el equipo rectoral en funciones está analizando qué acciones adoptar y muestra su confianza en que estén ya "encaminadas" cuando él tome posesión en los próximos días, si bien incide en que el proceso llevará su tiempo.



En el caso de un expediente disciplinario porque "hay que hacerlo con todas las garantías" y en el caso judicial, de darse, porque su tramitación y resolución ya no dependería de la universidad.



Antonio López ha defendido, además, que la institución académica se solidarice con la víctima, "que se ponga a su disposición, porque ella también puede ejercer acciones" judiciales si lo considera oportuno por los comentarios vertidos por el profesor.



El profesor Luciano Méndez Naya publicó un vídeo en su muro de Facebook el pasado 7 de mayo en el que afirma que la víctima de La Manada, a la que se refiere como "la tipa", sabía a lo que iba, que "disfrutó" y que la Audiencia Provincial de Navarra debería haberla condenado por haber denunciado "tonterías" de "feminismo radical".



Después de tres jornadas de críticas, este jueves, antes de conocer que la USC estudiaba qué acciones tomar contra él, publicó un nuevo vídeo en el que se muestra "dispuesto a defender" sus posturas "ante quien haga falta" y acusa a la "manada social" de "crucificar a un tipo que disiente de la opinión mayoritaria".



Este profesor, docente de Económicas, ya fue expedientado en 2016 por comentarios machistas a una alumna en clase sobre su escote.