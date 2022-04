Candia dirigirá el congreso del PPdeG: "É un recoñecemento para Lugo"

La líder del Partido Popular en la provincia de Lugo, Elena Candia, será la encargada de presidir del comité organizador del 18º congreso autonómico del PPdeG, una responsabilidad por la que se mostró "moi agradecida" al término de la junta directiva del partido este lunes en Santiago.



Antes de salir a la carrera para una reunión orgánica en la capital lucense, Candia admitió su orgullo por un encargo que conoció este lunes mismo —marca de la casa en el PPdeG— y que cree que es "un recoñecemento para Lugo" y no para su persona. "É un congreso moi importante, porque é o do relevo de Feijóo", confesó la política de Mondoñedo, que estará acompañada por Lucía Calvo (Teo) en la vicepresidencia y Alberto Fuentes (Vigo) en la secretaría. Como vocales aparecen, entre otras, la monfortina Katy Varela y la lucense Sagrario Sánchez Ramil.

La cita tendrá como sede Pontevedra no por la más que posible elección de Alfonso Rueda como nuevo líder del partido, sino porque allí estaba prevista la celebración del último cónclave popular, que se tuvo que posponer por motivos sanitarios —covid— y cuando se retomó, se llevó al Multiusos do Sar de Santiago por razones de espacio. "Así que es una cuestión de justicia" y no un gesto con Rueda, aseguraban fuentes populares.

La cita tendrá además otro condicionante: su coincidencia con el congreso del PP de Madrid, fijado para los días 20 y 21. Así, ambas se solapan el sábado 21, por lo que Feijóo tendrá que hacer encaje de bolillos con la agenda.

EL PUZZLE PROVINCIAL. Con el calendario interno definido y Alfonso Rueda como favoritísimo para relevar a Feijóo a nivel institucional y orgánico, la transición en el PPdeG entra en una nueva fase en la que ya no se especula con el nombre del sucesor o sucesora, sino que se habla de cómo encajar algunas piezas pendientes.

En la Xunta, falta por saber si el nuevo presidente iniciará su mandato con cambios profundos en el Ejecutivo o si se limitará a ocupar el vacío que él mismo dejará en la vicepresidencia. Y en el partido, tiene que designar a un número dos, después de que Miguel Tellado confirmase este lunes ante la dirección del partido que ponía fin —como se esperaba por sus nuevas responsabilidades en Génova— a sus seis años como secretario general del PPdeG.

En ambos casos, los movimientos van a dejar puestos vacantes, algunos de ellos bastante golosos, lo que servirá para calibrar la verdadera fortaleza de la unidad interna que traslada el partido. Porque si en algo coincide el relato del último mes en el PP gallego es en que la sucesión de Feijóo abrió ciertas grietas en forma de aspiraciones que obligaron a intervenir al propio presidente saliente para evitar una deriva peligrosa.

Ahora, en un mes se sabrá si el apoyo del resto de los barones provinciales a Alfonso Rueda es una muestra de generosidad o si se pactó a cambio de alguno de esos puestos que pueden quedar vacantes. Es una situación un tanto envenenada para la nueva dirección, ya que si de repente Manuel Baltar, Diego Calvo o Elena Candia aparecen con ascensos, se interpretará que el liderazgo de Rueda tiene los pies de barro por asentarse en acuerdos interesados.



QUINIELAS. De arranque, hay quien cree que la presidencia del comité organizador del congreso para Elena Candia es solo la primera de las responsabilidades que tendrá la lucense en el PPdeG que viene. Por un lado, hay voces que la sientan en el Consello da Xunta y por otro, también se especula con la posibilidad de un salto en el propio Parlamento, donde podría escalar hasta la Mesa como vicepresidenta de la Cámara.

Ese puesto está hoy en manos de Diego Calvo, pero al barón coruñés también le ponen asiento en la Xunta, una vieja aspiración que podría materializarse ocupando la vicepresidencia de Alfonso Rueda. Sería un gesto del futuro líder con una provincia donde algún sector ve su ascenso con recelo y donde el propio Calvo llegó a sondear la opción de suceder a Feijóo.

Por último está Baltar. El ourensano también entra en las quinielas, aunque de forma diferente. Él es, en el fondo, el único de los barones con algo de peso con lo que negociar, ya que dirige la Diputación. Eso le cerraría la puerta a la Xunta, pero no al partido, donde podría asumir nuevas responsabilidades a nivel gallego, en el que sería su regreso a un ámbito autonómico que nunca le disgustó. Se trata, aseguran, de estar bien situado de cara al futuro, por lo que pueda pasar dentro y fuera del microcosmos de Ourense. Y, a la vez, también podría sentar a alguien de su máxima confianza en el Consello da Xunta.

Quedan por delante dos o tres semanas claves, en las que continuarán las reuniones que ya hubo en estas últimas y en las que se va a definir el alcance de los cambios de la sucesión de Feijóo y el lugar dónde acabará cada uno de los protagonistas de la misma. Porque lo único seguro a día de hoy es que algo va a cambiar. Y la imagen de ayer de Núñez Feijóo abandonando el salón del hotel ante la indiferencia de unos medios que se agolpaban alrededor de Alfonso Rueda es el ejemplo.

Feijóo y Rueda hablan en presencia de Baltar. PEPE FERRÍN

Peso femenino en la organización

Así queda conformado el comité organizador del 18º congreso del PP deG:

Presidenta: Elena Candia

Vicepresidenta: Lucía Calvo

Secretario: Alberto Fuentes

Vocales: Carmen Seijas, Pablo Pérez, Sagrario Sánchez, Katy Varela, Ana Villarino y Evaristo Ben.

Personal técnico: Alberto Pazos Couñago, Juan Jácome, Emilio Romay, Julio Platero, José Luis Fernández y Luis Vergara