Reclaman el derecho a tener una dieta vegana en los comedores escolares gallegos

La asociación Libera y la fundación Franz Weber, promotoras de la defensa de los animales, han anunciado la intención de recurrir al Defensor del Pueblo para reclamar el derecho a tener una dieta vegana en los comedores escolares, después de no obtener una respuesta satisfactoria por parte de la Valedora do Pobo de Galicia.

Las citadas entidades, que llevan a cabo una campaña en Galicia bajo el lema O meu menú vegano, presentaron en noviembre pasado una reclamación en ese sentido ante la Consellería de Educación y, al no obtener respuestas, enviaron una queja a la Valedora do Pobo.

En su respuesta, la Valedora considera que la demanda de una dieta vegana en base a un "motivación ética" es algo que la Administración pública "no tiene la obligación de observar", ya que "el servicio de comedor es una recurso educativo complementario no obligatorio" que debe tener en cuenta "situaciones de salud" o cuestiones religiosas, como el que "en centros con alumnos musulmanes pueda haber un menú que no incluya carne de cerdo".

La dos entidades indican la intención de recurrir ante el Defensor del Pueblo para reclamar que los alumnos puedan disponer de dieta vegana en las escuelas alegando que más allá de la justificación médica o de los motivos religiosas, también deberían tener derecho a poder disfrutar de comida que no proceda de animales en base a convicciones de carácter ético, moral y medioambiental.

La asociación Libera y la fundación Franz Weber piden que "las familias tengan derecho a optar por una forma de alimentación y de vida que renuncia al uso de productos de origen animal y que constituye un porcentaje creciente de ciudadanía en Galicia, como se desprende de las encuestas y sondeos realizados en el territorio español durante los últimos años".

Añaden que esa tendencia se está desarrollando en numerosos países e incluso personalidades como Bill Gates o Leonardo DiCaprio han invertido en compañías que ofrecen alternativas vegetarianas a productos cárnicos populares como hamburguesas y salchichas.