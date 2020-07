Recibe a alta o home que chegou en autobús a Vigo desde Madrid infectado con Covid

Un home de 44 anos que chegou nun autobús a Vigo procedente de Madrid contaxiado por Covid-19 e que se atopaba hospitalizado recibiu a alta. Fontes consultadas confirmaron que este home se recuperou desta patoloxía, polo que durante o último día abandonou o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, no que estaba ingresado.

En concreto, este home viaxou a principios deste mes en autobús desde Madrid, onde pasara os últimos 15 días, e, nada máis chegar a Vigo, acudiu directamente ao Servizo de Urxencias do hospital, onde lle fixeron a proba, que resultou positiva. Como consecuencia, esta persoa foi ingresada sen síntomas atribuíbles ao coronavirus, xa que a súa hospitalización respondía a outra patoloxía, da que evolucionou favorablemente.

Este foi o primeiro paciente con Covid-19 que rexistraron as Uci galegas en case un mes ao ser trasladado á unidade de críticos do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Por outra banda, no último día no Área Sanitaria de Vigo outra persoa que padeceu a Covid-19 recibiu o alta debido á súa recuperación.