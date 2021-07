La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado este lunes visto para sentencia el juicio contra Segundo C.V., el sacerdote salesiano para el que la Fiscalía ha rebajado la petición de condena a 44 años de cárcel por abusar sexualmente de cinco menores.

El acusado es sacerdote de la Iglesia Católica y ejercía en 2019 de profesor de Religión en el Colegio Salesiano María Auxiliadora de Vigo, además de dirigir un campamento juvenil organizado por el centro educativo en Cambados entre el 15 y el 23 de julio de ese año.

La sesión de este lunes, la cuarta en este juicio, se ha dedicado a la lectura de los informes finales. El Ministerio Público ha retirado la acusación respecto a uno de los seis menores afectados, al entender que en su caso la víctima "notó que lo tocaban, pero no abrió los ojos", de modo que no hay pruebas de que el responsable fuese este acusado. Además, a diferencia de otros de los episodios, aquí no hay testigos visuales. La acusación sí mantiene que las víctimas fueron seis chicos.

No ha sido esta la única modificación de la Fiscalía en su escrito de conclusiones, pues también ha retirado la consideración "continuado" en el caso del delito de abuso sexual que se le imputa sobre una de las víctimas.

El fiscal otorga credibilidad al relato de los jóvenes víctimas de abusos y también a los testigos que declararon haber presenciado esos episodios

Estos cambios han propiciado una rebaja en la petición de condena de la Fiscalía que inicialmente pedía 67 años y medio pero en sus conclusiones deja en 44 años de prisión, Concretamente pide 5 años de cárcel por siete de los delitos de abusos sexuales a menor de 16 años y solicita otros cuatro años y medio por otros dos delitos.

También solicita que prohíba a Segundo C.V. aproximarse a menos de 250 metros de sus víctimas o comunicarse con ellos por cualquier medio por este mismo espacio de tiempo y que, una vez que salga de prisión, se imponga la medida de libertad vigilada. Además, pide que quede inhabilitado para el ejercicio de la enseñanza de menores y de cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores durante 10 años.

CREDIBILIDAD. El fiscal otorga credibilidad al relato de los jóvenes víctimas de abusos y también a los testigos que declararon haber presenciado esos episodios, ocurridos en distintos meses del año 2019, en abril durante una peregrinación a Santiago de Compostela, en junio durante una salida para ver el partido de la final de la Champions League y en julio durante un campamento juvenil organizado por el centro educativo en Cambados.

El fiscal reitera que el relato de los chicos es "creíble" y "plausible" y recuerda que "los tocamientos, por muy fugaces que sean, son abusos sexuales". Ha destacado, además, que las víctimas presentan "trauma compatible con episodios de naturaleza sexual".

Los abogados de la defensa del sacerdote han pedido su libre absolución y rechazan que el relato de los jóvenes sea creíble. El acusado rehusó hacer uso de su derecho a la última palabra.