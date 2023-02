Las reacciones a las medidas de la Xunta en Atención Primaria: de los médicos a la oposición

La Xunta anunció este jueves la puesta en marcha de manera provisional una bolsa de personal voluntario para cubrir guardias en puntos de atención continuada (PACs) que tengan hasta un 20% de vacantes estructurales, lo que supone que será inicialmente para el área sanitaria de Pontevedra, donde este problema tiene "especial incidencia".

El personal que se apunte en este bolsa podrá ser llamado en cualquier momento entre tres y siete días al mes por lo que cobrarán en función tanto de su disponibilidad, con 230 euros por cada jornada que estén disponibles, como por las guardias para las que sean llamados, con 250 euros por la de 7 horas y 862 por la de 24 horas. Así que cobrarán un máximo de 1.610 euros brutos por siete días de disponibilidad, lo que sumado a la posibilidad de hacer dos guardias de 24 horas, otras dos de 17 horas y tres de siete horas supone un máximo de 5.309 euros brutos al mes, ha calculado el Gobierno gallego.

Comesaña desliga las mejoras de la manifestación

El conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, ha defendido este viernes que las medidas anunciadas en las últimas horas para paliar el déficit de médicos en Atención Primaria "son para ejecutar", y las ha desvinculado de la manifestación convocada por SOS Sanidade Pública para este domingo: "La Xunta ya se manifiesta todos los días en todos los foros en favor de la Sanidad Pública".

En declaraciones a los medios durante una visita a O Porriño (Pontevedra) para supervisar las obras de ampliación del centro de salud, el conselleiro ha replicado a quienes atribuyen las mejoras anunciadas a esa protesta, que se prevé multitudinaria, y dudan de su ejecución.

Al respecto, ha subrayado en varias ocasiones que la Xunta "se manifiesta todos los días" y no solo "un día o una semana concreta" en favor de la Sanidad Pública, y que una forma de manifestarse es hablar con los profesionales e implementar medidas de mejora, como las anunciadas en las últimas horas.

"No escuchamos nada en ese sentido de los partidos que convocan la manifestación", ha proclamado, y ha asegurado que esas medidas anunciadas "son para ejecutar". "No anunciadmos medidas para no hacerlas después. Todas las medidas están orientadas desde siempre a defender la Sanidad Pública. Otros defienden la Sanidad convocando manifestaciones y no apoyando las medidas de la Xunta, ni tampoco apoyan la Sanidad Pública pidiendo a quien tiene la competencia para formar más médicos que lo haga", ha incidido García Comesaña.

Formoso tilda de "parches" las medidas de la Xunta

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha tildado de "parches" las últimas medidas anunciadas en el ámbito de la Atención Primaria por el Gobierno gallego ante los problemas existentes.

"Rueda está poniendo parches", ha dicho el líder de los socialistas gallegos, para quien el titular del Ejecutivo gallego está "más preocupado" por la movilización del domingo en Santiago de Compostela convocada en defensa de la sanidad pública.

De la misma, se ha mostrado convencido de que será "multitudinaria". "Hay un clamor social", ha asegurado respecto a la situación de la sanidad pública que ha calificado como un "pilar básico al que no se va a renunciar", ha expuesto aludiendo a la sanidad privada.

CESM propondrá una reorganizción del trabajo

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) se reunirá de nuevo este sábado con representantes del Sergas para proponer una reorganización del trabajo que realizan los médicos de familia y los pediatras de Atención Primaria.

El objetivo, según informa CESM en un comunicado, es reducir las agendas de los facultativos, ampliar el tiempo dedicado a los pacientes y gestionar las urgencias de otro modo, bien a través de los PACs o de los centros de salud.

Después de la primera toma de contacto del presidente y del secretario de CESM Galicia, Ramón Barreiro y Enrique Marra-López, con representantes de la Consellería de Sanidad el pasado enero, los profesionales sanitarios también esperan abordar el papel de los PACs como verdaderos servicios de Urgencias Extrahospitalarias las 24 horas del día todos los días del año.