Ratifican los 13 años de cárcel para el fontanero y actor que acuchilló a su expareja en Vimianzo

El Tribunal Supremo confirmó los 13 años de cárcel para el fontanero, aspirante a actor y cabeza de lista de Compromiso por Galicia a la alcaldía de Vimianzo en 2015, Javier Miñones Trillo, quien en mayo de 2019 intentó asesinar a su expareja acuchillándola varias veces en el cuello en la oficina de Unións Agrarias donde ella trabajaba, al no tolerar que hubiera puesto fin a su relación.

El fallo desestima el recurso del acusado y avala así la sentencia de la Audiencia de A Coruña en abril de 2021, también ratificada por el Tribunal Superior de Galicia.

La defensa de Miñones Trillo alegaba que este no tuvo intención de matar a su ex porque, en vez de seguir propinándole cuchilladas, paró cuando una mujer entró en la oficina y "al observar la escena procede a pedir auxilio". Por ello reclamaba que se le castigara solo por lesiones con instrumento peligroso. Sin embargo, el Supremo dictamina que sí intentó quitarle la vida porque lo hizo de forma "que se aseguraba el crimen" y afirma que no se detuvo "por su propia voluntad". "No reclama que los terceros ayuden a la víctima" y "simplemente huye de allí" dejando herida a la víctima, zanja.

El fallo también confirma la agravante de alevosía porque eligió atacarla "de forma sorpresiva" en un momento "concreto" en el que ella no iba a poder defenderse ni pedir ayuda porque estaba sola. Subraya asimismo la agravante de género porque entiende que su idea era "castigar su negativa a persistir en la relación". Y no ve acreditado que sus facultades "estuviesen afectadas" ni por su trastorno adaptativo ni por la medicación.