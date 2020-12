Ratificado o arquivo da causa contra altos cargos do Sergas pola hepatite C

A sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña arquivou a causa na que estaban investigados os entón director de Asistencia Sanitaria, Félix Ruibal, e a subdirectora de Farmacia do Sergas, Carolina González-Criado, por entender que "non houbo prevaricación" na súa actuación respecto da subministración dos novos tratamentos para pacientes de hepatite C. Así, sostén que "se pospuxeron e non denegaron" e mantén que carecen de indicios para vincular que eliminar a demora na subministración destes fármacos tivese efecto nos pacientes.

A causa seguiuse no xulgado de instrución número 3 de Santiago, que decretara o sobresemento provisional, que a plataforma de afectados recorreu ante a Audiencia Provincial.

Os xuíces da Audiencia consideran "inexistente" a relación de causalidade entre os falecementos dos pacientes e os actos imputables, posto que "non se aprecia indiciariamente a omisión dun deber de coidado", motivo polo que indican que non teñen indicios de que se non houbese demora na autorización do fármaco, isto tería algún efecto nos pacientes.

"Debe reiterarse que desde que o médico que trata ao paciente decide solicitar o fármaco ata que lle é administrado ao enfermo hai un longo camiño no que a actuación dos investigados se cingue ao tramo entre a recepción da solicitude na subdirección xeral de farmacia e a aprobación do ditame da subcomisión", apunta o tribunal, que sostén que aos investigados non se lles pode atribuír a responsabilidade "das situacións previas ou posteriores a tal entrada".

Ao fío diso, a Audiencia indica que a priorización dos pacientes e as restricións sobre as solicitudes do medicamento producíronse "desde a perspectiva de que era próxima a cristalización das xestións sobre o financiamento e inclusión do fármaco na oferta do sistema de saúde".

Con todo, si advirte "a falta de previsión respecto da eventual insuficiencia do número do número de pacientes prioritarios para cubrir todas as prazas que corresponderían a Galicia", no programa para a subministración dos novos fármacos, pero considérao "un problema de xestión" e "non de denegación prevaricadora dos tratamentos", que estaban pendentes da súa autorización para a incorporación ao sistema nacional de saúde.

"DENEGACIÓN E NON POSPOSICIÓN". A Audiencia Provincial entende que "non era unha denegación, senón unha posposición da solicitude e eventual autorización ata que concluíse o programa para o cal se estableceu a prioridade, con criterios técnicos, dun determinado grupo de pacientes".

Na súa conclusión, os xuíces manteñen que "non cabe estimar como constitutivo de prevaricación que a tramitación das solicitudes tivese como referencia esas pautas progresivamente máis amplas" e reiteran que "en todo caso estariamos ante unha posposición na tramitación e non ante unha denegación da autorización do tratamento".