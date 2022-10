Rastrean el Lérez "ás apalpadas" para localizar al piragüista desaparecido en Pontevedra

Continúa la búsqueda

Buzos de los Geas, a los que en la tarde de este sábado se sumaban especialistas de la Policía Autonómica, prosiguen rastreando el Lérez con el objetivo de localizar a Keni, el piragüista del Club Piragüismo Ría de Pontevedra que este viernes desaparecía tras ser visto cayéndose de su piragua en la zona del Puente de As Correntes.

Celestino Gago, jefe del dispositivo de los Geas, afirma que debido a la corriente, a la marea y a la turbidez del agua —solo hay 20 centímetros de visibilidad—, en estos momentos su equipo rastrea "ás apalpadas" en el Lérez para encontrar al desaparecido. Los Bomberos, por su parte, peinan la superficie buscando algún indicio.

Operativo de búsqueda. C.G

Los efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional también rastrean visualmente desde la orilla en el tramo entre la Ponte do Burgo y el Club Naval. Además de las embarcaciones de Guardia Civil e Bombeiros también participa en el operativo una del Club Naval. Del mismo modo, algunos piragüistas también tratan de ayudar.

En torno a media mañana se espera que se de la situación de "reparo", un momento entre mareas y sin corriente que puede facilitar la búsqueda.

Los servicios de emergencia retoman la búsqueda. C.G

Crónica de la desaparición

El reloj rozaba las 12.30 horas cuando un piragüista del Club Piragüismo Ría de Pontevedra vio a un hombre cayendo de su piragua en las inmediaciones del Puente de As Correntes. El deportista intentaba agarrarse a su embarcación, que había volcado, pero la marea le llevaba al fondo. El joven llamó al 112 e, inmediatamente, se lanzó al agua para intentar ayudarle. Nada pudo hacer por él, ya que rápidamente se le perdió la pista.

Testigos del suceso aseguran que incluso una persona que paseaba en ese momento por la zona le llegó a preguntar al hombre si necesitaba ayuda, a lo que el piragüista respondió con un gesto de afirmación con la cabeza.

Se trata de José Manuel Penas Balchada, más conocido como Keni, Un hombre de 49 años con "amplia experiencia" en este deporte que pertenece al Club Naval de Pontevedra y que es hermano de la expalista olímpica Ana Penas. Según trascendió, la víctima no llevaba chaleco en el momento del accidente.

Al lugar se desplazaron los Bomberos, el servicio de Salvamento Marítimo, así como también la Guardia Civil, que se unió al operativo alrededor de las 13.15 horas. Fuera del agua, varios miembros de la Policía Local y Nacional, así como el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, y la edil de Protección e Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, que comprobaban de primera mano los trabajos de rescate, los cuales se centraban en el tramo del Lérez entre los puentes de O Burgo y As Correntes.

Pasaban los minutos y el equipo de rescate rastreaba palmo a palmo el río sin hallar rastro de la víctima, mientras, los sanitarios aguardaban en la orilla, pero las lluvias de los últimos días dificultan los trabajos de los servicios de emergencia. La marea estaba baja, de hecho, algunos tramos incluso se podían recorrer a pie, pero el agua estaba muy turbia y eso complicaba los trabajos.

Embarcación de Keni. D. FREIRE

"O río baixa con certa forza, está revolto e a visibilidade é mala", indicó Vilaverde, que explicó también que para las tareas se estaban empleando "un plotter e unha cámara, pero as condicións non son as mellores". Aún así, "agardamos recibir algunha noticia en breve", afirmaba esperanzada la concelleira.

Numerosos piragüistas de otros clubs de la ciudad no dudaron en ayudar en el operativo y se lanzaron al agua con sus embarcaciones para tratar de localizar a Keni. Cualquier ayuda sumaba, y más teniendo en cuenta que con los escasos medios de la Guardia Civil y de los Bomberos, que utilizaban lanchas y motos de agua, tan solo se podía buscar en superficie. Esta búsqueda estuvo liderada por el personal del Club Naval de Pontevedra con su presidente, Carlos Paz, a la cabeza.

Aparece un objeto

La expectación en torno al Club Naval iba creciendo a medida que se iban conociendo más noticias sobre la desaparición y fue entonces, sobre las 14.45 horas, cuando, tal y como apunta un testigo, uno de los piragüistas que se desplazó hasta el lugar encontró un objeto de Penas.

Se trataba del cubre bañeras, una especie de falda cuyos extremos se unen al labio que tiene el borde de la bañera del kayak para impedir así la entrada de agua. Al encontrarlo, el operativo de rescate se centró en este punto del río, pero, desgraciadamente, sin resultado.

Los trabajos avanzaban pero había algo que corría en su contra: el tiempo. A media tarde subiría la marea y eso, sumado a la poca visibilidad que había en el río, eran las dos piezas perfectas para hacer el jaque mate para impedir que se encontrase a Keni.

Llegada del Geas

A medida que avanzaba la jornada, la incertidumbre y la crispación de los familiares y amigos que se acercaron hasta el río iba en aumento. Muchos de ellos se quejaban de la falta de medios que había en el rescate.

Unas cinco horas después del accidente, alrededor de las seis de la tarde, llegó el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), la unidad encargada de la búsqueda y rescate de personas, la localización y recuperación de objetos en el medio acuático.

A partir de entonces, el operativo se centró en el último lugar donde fue visto Penas, es decir, el punto exacto donde se hundió. En ese momento, la marea ya estaba muy alta.