Rastrean Carnota por una desaparición vinculada al delincuente Pandolo

Nada se sabe de Antonio Tuñas Vieites, vecino de Mazaricos de 72 años, desde el 15 de diciembre de 2022. Su desaparición no encaja con los patrones típicos, sino que se sospecha que detrás puede estar José Manuel Martínez Quintáns Pandolo, un delincuente habitual condenado, entre otros, a 20 años y 2 meses de prisión en 2009 por disparar contra dos guardias civiles en Sarria. Se da la circunstancia de que Tuñas Vieites había tenido conflictos con su familia que llegaron incluso a los juzgados. Este martes, más de nueve meses después, las pistas condujeron a un antiguo basurero en Carnota.

En todo este tiempo la Guardia Civil no ha dejado de buscar al septuagenario. Las investigaciones, con todo, se desarrollan paso a paso, con información que trasciende a cuentagotas para no interferir en las pesquisas. Pero van dando frutos, según confirmaron fuentes del instituto armando. Y uno de estos avances derivó este martes en un dispositivo de rastreo en la zona de As Paxareiras que incluyó unidades caninas y el equipo de la Policía Judicial de A Coruña que en su día buscó a Diana Quer.

Sin embargo, no dieron con huella alguna de Tuñas Vieites. De momento, recalcaron desde la Benemérita, que informó de que, aunque hoy no se dará continuidad a este operativo, sí se espera retomarlo en fechas venideras.

Reincidente

Por ahora, los investigadores cuentan con el vehículo del desaparecido, que estaba cerca del tanatorio de Carballo, con un asiento en una posición inusual y varias colillas en el cenicero, un elemento extraño habida cuenta de que su dueño ni fuma ni dejaba fumar cuando iba al volante.

Desde el primer instante, sus sospechas se cernieron sobre Pandolo, que las fechas de la desaparición de Tuñas Vieites disfrutaba de un permiso penitenciario. De hecho, se llegó a registrar su domicilio. Se trata de un viejo conocido de los agentes que, pese a su casi media vida entre rejas, parece no acostumbrarse a la prisión. A finales de mayo decidió no regresar a la cárcel tras otro permiso y robar un coche a tiros en Ordes, aunque fue detenido.

No era su primera vez. Encerrado en A Lama por diversos robos, el 8 de marzo de 2007 también se fugó en un permiso hasta que, el 6 de abril, fue avistado en Paradela por la Guardia Civil en un coche que no era suyo. Lo siguieron hasta A Veiga, en Sarria, donde se bajó del turismo, escopeta en mano, y disparó a los agentes. Luego, huyó a pie por el monte, hurtó otro coche y se fue a Salamanca. Regresó a Galicia en bus y fue detenido en Sada. Le cayeron más de 20 años.

José Manuel Martínez ‘Pandolo’, en foto de archivo. AEP

Además, su ficha policial no figura solo en la carpeta de la desaparición de Tuñas Vieites. La Guardia Civil trata asimismo de esclarecer si está relacionado con la de Javier Iglesias Otero, vecino de Culleredo de 50 años, el pasado mayo. En casa de este apareció un casquillo de bala y restos de sangre que se habían intentado limpiar.