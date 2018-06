Rueda asegura que "a día de hoy nadie" le pidió su "aval" para el Congreso del PP 

El vicepresidente de la Xunta y presidente de los populares pontevedreses, Alfonso Rueda, ha asegurado que, "a día de hoy", "nadie" en el partido le "pidió" su aval para el próximo Congreso del Partido Popular, en el que será "compromisario".

Alfonso Rueda se ha pronunciado de este modo al ser preguntado durante un acto en Santiago sobre sus preferencias para el próximo Congreso del PP toda vez que el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, aún no ha desvelado si optará a dirigir el partido a nivel nacional.

"A día de hoy nadie me pidió el aval. Cuando me lo pidan, si me lo pide una persona que merezca mi confianza, por supuesto que lo tendrá", ha manifestado Alfonso Rueda en su comparecencia ante los medios.

Además, cuestionado por la decisión del vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, de dar el paso y presentar su candidatura para este cónclave interno, aunque ha destacado que tiene una "buena relación" con él, ha bromeado con que "tampoco" le pidió el aval.

DECISIÓN DE FEIJÓO. En un acto en la sede de la Xunta, Rueda ha reconocido que estos días "son un poco especiales" al incidir "el calendario del partido" en la agenda pública. Con todo, ha subrayado que el presidente del Ejecutivo autonómico "está trabajando este lunes como todos los días".

"Con respecto a mis preferencias personales, entenderá que mi preferencia personal, que a estos efectos es tan importante como la de cualquiera que tenga que votar en el congreso en el que soy compromisario, pues la manifestaré el día que tenga que votar", ha incidido.

Todo ello tras mostrar su deseo de que la persona que lidere el Partido Popular lo mantenga como "primer partido en España" y lo "lleve a ganar las elecciones".