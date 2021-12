El Rambo gallego, ¿acorralado?

Como el personaje que encarnaba en el cine Sylvester Stallone, Alfredo Sánchez Chacón es un experto en superviviencia extrema que se ganó el apodo de Rambo por su capacidad para vivir en la clandestinidad superando las situaciones más adversas. Lleva media vida fugado en los montes gallegos, que convirtió en su particular Vietnam y que solo abandonó para caer en su perdición: los clubes de alterne.

Su primera gran fuga duró de 1989 a 1997. Lo trincaron en un prostíbulo de Xove tras varios años escondido en los montes de A Mariña. Lo mismo le sucedió, años más tarde, tras escapar de la cárcel de Vigo para acabar detenido en una casa de citas de Ribadavia. Volvió a prisión, esta vez a la de Monterroso, para cumplir 17 años de condena por matar a un chico en Curtis en 1996, pero también se escapó del penal lucense, el pasado abril. No fue una fuga de película con sábanas anudadas: simplemente no regresó de un permiso.

Ahora hay fundadas sospechas de que se oculta en las Fragas do Eume, donde la Guardia Civil ha desplegado un dispositivo de búsqueda en las últimas horas y un cazador de la parroquia eumesa de Ombre afirma haberlo visto e incluso haber hablado con él. "Subín fraga arriba, seguindo o rastro do xabarín, e no medio do monte topeime cunha tenda de campaña e un home dentro, con medio corpo fóra. Preguntoume que facía alí. Díxenlle que cazando e volvín para o coche. Quedouse mirando e non sei se me seguiría un anaco, creo que para ver se eu chamaba a Garda Civil", cuenta este hombre, que, en efecto, avisó a la Benemérita en cuanto se vio a salvo.

Al margen de que su apodo sea más o menos ingenioso no hay que olvidar que es un asesino. Por eso los eumeses piden vigilancia

Sobre si el varón al que vio puede corresponderse con el Rambo gallego, de 63 años y exlegionario, cree que hay muchas posibilidades de que así sea. "Era un home xa maior, con algo de barba", relata este cazador a la TVG, por evidente temor ante un individuo, Sánchez Chacón, que al margen de las más o menos acertadas comparaciones con el veterano de guerra de la gran pantalla, no deja de cargar con un asesinato a sus espaldas.

De ahí que los vecinos de Pontedeume no las tengan todas consigo. "Pedimos vixilancia porque estamos intranquilos", reclama Brais García, de la parroquia de Ombre, donde todos apuntan al Rambo gallego como el autor de numerosos y pequeños robos, que van desde gallinas a unas tenazas o unas cadenas metálicas. Elementos que encajarían como un guante en la vida de fugitivo del más célebre de los gallegos bautizados como Rambo, que podría tener contadas sus horas en libertad, ya que la Guardia Civil está peinando palmo a palmo el entorno donde dicen haberlo visto y suspuestamente robó.

SUS ANDANZAS EN LUGO. A Chacón lo bautizaron como el Rambo gallego, pero también podría ser el Rambo lucense. Y es que entre 1989 y 1997 vivió varios años oculto en los montes mariñanos antes de acabar esposado a un agente en un burdel de Xove.

Chacón retomaría su idilio con la provincia de Lugo una década más tarde, cuando lo trasladaron a la cárcel de Monterroso proveniente de Asturias. Entre rejas mantenía un buen comportamiento hasta que el pasado abril no volvió de permiso. Fue la enésima fuga del Rambo gallego, y quién sabe si la última.

Los otros dobles de Stallone Sánchez

Chacón no fue único imitador del mercenario del cine capaz de comer cosas que "hasta las cabras vomitarían".

José Saco Juiz

O Rambo de O Saviñao. Intentó matar a su madre.

Benito Martínez

O Rambo de Valdeorras. Apuñaló al novio de su exmujer.

Otros rambos gallegos

El elenco de imitadores de Stallone lo completan Manuel Martínez Rajo, que coloca a O Saviñao en esta lista por partida doble, ya que en este munipio lucense forjó su carrera como atracador para luego huir al monte, y José Manuel Carneiro González, que sembró el miedo durante años en la provincia de Ourense, donde más que vivir, se refugiaba. Fue asesinado a principios de siglo por miembros de un clan del barrio de Covadonga.