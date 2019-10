De acuerdo en lo esencial, en la visión de España como un país pujante, en la necesidad de apoyar a los sectores estratégicos, de tomar una mayor responsabilidad en los asuntos internacionales o en mejorar las políticas de ingresos y gastos públicos con reformas fiscales a medida de la situación económica que atraviesan Europa y España. Pero distantes en los matices. Felipe González y Mariano Rajoy protagonizaron este viernes la sesión más esperada del Foro La Toja Vínculo Atlántico, con una conversación sobre España en la que no se pusieron de acuerdo sobre la posible formación de un gobierno.

Para Rajoy, la gran coalición entre PP y PSOE es necesaria. “En 2015, al día siguiente de las elecciones le dije a mi partido que mi propuesta era ofrecer una gran coalición a los dos partidos siguientes. Y al repetir las elecciones en 2016 volví a pedir lo mismo. No tuve mucho éxito. Hoy sigo pensando lo mismo porque lo lo que yo digo es que no se puede gobernar si no tienes mayoría”, sentenció el exlíder del PP.

González no lo ve tan claro. De hecho, el diálogo entre ambos ofreció en ese instante su momento más irónico, en dos frases que arrancaron las risas del público. La presentadora les preguntó a ambos sobre la conveniencia de esta gran coalición, y fue González quien contestó, pero interpretando lo que diría Rajoy: “El sí, yo no”, sentenció el socialista. A lo que Rajoy replicó con retranca: “… y ha acertado”.

Os ex-presidentes falaron de nacionalismo, sobre o que é o que non, e quen é nacionalista e quen non https://t.co/M6BDJ2FbjO pic.twitter.com/07O8fE4TEL — G24 (@G24Noticias) October 4, 2019

Luego Felipe González aclaró su postura: “En 2016 yo dije que que tenía que haber un gobierno y que Rajoy era la persona que estaba en mejor posición. Los partidos no pueden impedir que se forme un gobierno. Sigo diciendo lo mismo, los que no tienen posibilidad de gobierno tienen que facilitar la formación del gobierno”.

Los dos políticos pasaron de puntillas por la corrupción para coincidir al señalar que este mal “es de las personas y no de los partidos”. Y enlazaron una conclusión para este asunto con la misma propuesta que utilizaron después para hablar del problema catalán: “Cuando se judicializa la política se acaba politizando la Justicia”, señaló González con Mariano Rajoy asintiendo a su derecha.

Del independentismo, sin embargo, aclararon que la aplicación en su momento del 155 no fue tanto una decisión del gobierno de Rajoy como un quebrantamiento de la ley del Parlamento catalán. Ambos admitieron la importancia de la sentencia para los políticos del procés que deberá conocerse este mes y señalaron que será un “momento político muy delicado”, pero los dos coincidieron al elogiar las “garantías con las que el juez Marchena ha desarrollado todo este asunto”.

Tampoco se pusieron de acuerdo sobre la conveniencia de reformar la Constitución. Preguntados al respecto por la abogada Miriam González Durántez, que ejerció de moderadora, Rajoy fue categórico: “Yo no”, dijo. Y aclaró: “¿Para qué?. Abrir una reforma de la Constitución con el Parlamento que tenemos en estos momentos creo que no sería bueno porque habría gente dispuesta a introducir de todo. Sería una imprudencia en la situación en la que estamos, en la que no somos ni capaces de formar en Gobierno.

González, en cambio, tiró de su vena reformista: “Las dificultades que teníamos a finales de los 70 no eran precisamente pequeñas. Yo soy reformista porque creo que se puede cambiar algo. Hay que debatir sobre lo que sería posible y conveniente. Pero no veo porqué no se puede hacer”.