Rajoy: "Sin consenso el mensaje que se lanza a los españoles es lamentable"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy manifestó este viernes en A Toxa que "en situaciones de extrema complejidad hay que ponerse de acuerdo pase lo que pase". Lo hizo durante su intervención sobre el futuro y la reconstrucción tras la pandemia en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico.

"Gobernar en una situación como esta es muy difícil", reconoció el expresidente, que se mostró crítico con el inicio de la gestión de la pandemia por el Gobierno de Sánchez. "Creo que al principio hubo una mala valoración del riesgo. Cuando estábamos viendo lo que sucedió en China o en Italia se nos estaba dando mensajes de excesiva tranquilidad. Parecía que no iba con nosotros. Luego salió adelante el decreto de alarma que yo creo que se actuó bien", analizó.

Sin embargo, con errores y aciertos, que reconoce, para el expresidente pontevedrés ha habido "un problema capital" en la gestión de la pandemia: "No haber llegado a un consenso las distintas administraciones o fuerzas políticas. Lo hubo al principio, con la primera declaración del estado de alarma".

Acertar en el diagnóstico, estar preparados, conseguir la complicidad de la gente y llegar a acuerdos son los cuatro pasos fundamentales para pilotar una situación de la gravedad que ha provocado la pandemia.

"Ponerse de acuerdo es capital porque sino el mensaje que se lanza a los españoles es lamentable con la de personas que han fallecido", advirtió el expresidente, que señaló que cuando dos gobernantes no se ponen de acuerdo "la mayor responsabilidad la tiene el que ocupa el puesto más alto, y también es el que se lleva las mayores bofetadas". "Nos podemos pelear por el recibo del IRPF, pero en una situación como la que estamos viviendo no es de recibo no llegar a consenso", concluyó.