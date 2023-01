A RAG incorpora palabras como 'cis', 'trans', 'jacuzzi' ou 'aeroxerador'

Idadismo, cis, antropoceno, trans, aeroxerador, zápping, jacuzzi ou mandala son algunhas das novas incorporacións ao dicionario da Real Academia Galega, que incluirá na súa próxima actualización o termo percebeiro, aínda non recollida.

As novidades do dicionario da RAG recibiron o visto e prace do Seminario de Lexicografía da Academia e inclúe, ademais, novas acepcións para palabras como crocante -alimento que fai ruído ao mordelo ou masticarlo-, compoñedor -persona que pon de acordo a dúas partes enfrontadas- ou transportador -receptáculo para transportar animais domésticos pequenos-

Así pois, segundo trasladou a RAG nun comunicado este martes, súmanse neoloxismos como idadismo e idadista, abreviaturas como cis e trans de palabras xa recollidas como cisxénero e transxénero, ou novas palabras como deporte electrónico ou aeroxerador.

A actualización do dicionario de lingua galega reflicte a crecente preocupación polo cambio climático coa entrada da voz antropoceno e das locucións quencemento global e efecto invernadoiro, así como outros termos asociados ao mundo da cociña e a alimentación como alfábega ou alfarroba.

Tamén se actualizan familias léxicas que "son moivo de consultas recorrentes por parte dos usuarios" que acoden ao dicionario. Entre este grupo están expendoría, lexibilidade, segredismo, solteiría, procedemental, actitudinal, competitividade, masaxear, titorizar ou versionar.

Por último, entra no dicionario unha remesa de estranxeirismos como mandala, zápping ou jacuzzi, ademais de palabras de vocabularios especializados pero de uso estendido como incomparecencia, peticionar, trabar embargamento ou embargo.

Asismismo, sumar escoada, sinómimo de coada e delta lávico, dous termos que proceden da revisión xurdida após a erupción do volcán da Palma en 2021.

Doutra banda, a Academia comunicou que na próxima actualización do seu dicionario incluirase o termo percebeiro, que xa foi recoñecido polo Seminario de Lexicografía.