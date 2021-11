Quinto día de rescate de una vaca atrapada en el río Deza

Con la esperanza de que a la quinta vaya la vencida, comienzan este martes otra intensa jornada de tareas de rescate los efectivos de los cuerpos de emergencia y vecinos de Vila de Cruces para intentar sacar a una ternera de dos años y medio de una zona de dificilísimo acceso en un margen del río Deza en el que lleva atrapada desde la madrugada del jueves al viernes.

Tras intentarlo de múltiples formas, "ahora se está abriendo un camino con una retroexcavadora que no tenga demasiada pendiente" para que la res pueda ser retirada, explicaron a AGN desde Protección Civil de Vila de Cruces. "La clave de mañana [por hoy] es picar en una zona de rocas para poder despejar un sendero", puntualizaron. Si este nuevo intento fuese infructuoso, dicen, "no se descarta nada, incluso subirla con un helicóptero". "Pero alí non a imos deixar quedar", advirtió por su parte el dueño del animal, Manuel Vilariño, en la TVG.

La res, que está preñada y sufre una neumonía producto de llevar durmiendo varias noches al raso en una zona llena de niebla con temperaturas nocturnas que rozan los 0 grados —aunque sus propietarios la cubrieron con mantas—, se escapó de la explotación en la que pacía en la parroquia de Camanzo en la noche del jueves junto a otras dos vacas.

Aunque no está acreditado como se sucedieron los hechos, la principal hipótesis es que se cayeron al río que da nombre a la comarca de O Deza y que llegaron a ser arrastradas por la corriente hasta una zona inhóspita de acceso muy complicado, a los pies de un barranco. Allí fueron descubiertas por los dueños cuando salieron en su búsqueda en la mañana del viernes, cuando lograron subir por el enorme desnivel a dos vacas pero no así a la tercera, con más dificultades por estar preñada.

AHUYENTAR AL LOBO. Desde entonces el propietario del animal no la ha dejado sola, y se turna con su familia para pernoctar a su lado. "De noite poñemos a radio e deixamos unha linterna prendida para que non veña o lobo", contó un ganadero cuyo amor por sus animales trasciende de lleno las motivaciones económicas