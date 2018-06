Quinteiro insiste en que o seu caso está "pechado" e vese "apoiada pola maioría"

A deputada de En Marea Paula Quinteiro reiterou que dá por "pechado" o seu caso a pesar de que as bases do partido instrumental apostaron por pedir a súa renuncia a través dunha consulta impulsada pola dirección que encabeza Luís Villares e cuxo resultado foi desatendido pola parlamentaria.

Este xoves, Quinteiro volveu a ofrecer unha rolda de prensa nas dependencias do Grupo Parlamentario de En Marea. A última vez que o fixo foi, precisamente, horas despois de coñecerse o resultado da devandita consulta, na que o 85% dos inscritos do partido instrumental que participaron nas votacións (en torno ao 40% do censo total) apoiaron reclamar a súa dimisión, como pide a dirección.

Deste xeito, transcorridos tres meses desde que saíse á luz que Quinteiro esgrimiu a súa condición de deputada ante unha patrulla da Policía de Santiago que realizaba un control por unha denuncia por vandalismo, tanto a deputada como a dirección orgánica de En Marea coinciden en dar 'carpetazo' ao asunto.

Cuestionada este xoves, Paula Quinteiro afirma sentirse "integrada" e "apoiada pola maioría" dos seus compañeiros no Pazo do Hórreo, onde Podemos conta con sete dos 14 representantes da formación rupturista. Tan só o portavoz, Luís Villares, e os deputados Paula Vázquez Verao (Cerna) e Davide Rodríguez (Anova) —ambos os membros do órgano de dirección do partido instrumental mostráronse favorables a que Quinteiro, membro de Podemos, entregase a súa acta.

Ademais, a parlamentaria reitera que o asunto está "pechado" e reafírmase na súa decisión de continuar no seu escano a pesar de que os inscritos de En Marea reclamasen a súa marcha nunha consulta que, como esgrimiu no seu momento, considera un procedemento "ilexítimo" contra ela.

A DIRECCIÓN TAMÉN DÁ O ASUNTO POR PECHADO

Así mesmo, a dirección do partido instrumental que encabeza Luís Villares tamén dá o asunto por resolto e nega que estuden levar a cabo novas accións para forzar a marcha de Quinteiro, que evitou pronunciarse sobre se se cre 'gañadora' do pulso mantido durante os últimos meses.

"Non convén falar neses termos. Todos damos o tema por pechado e temos toda a disposición de seguir traballando", asegurou este xoves a parlamentaria, quen defende que o seu labor como deputada non se viu alterado pola polémica suscitada ao redor da súa persona.

Con todo, Villares lanzou unha mensaxe a Quinteiro a pasada fin de semana durante unha entrevista na Radio Galega na que tamén deu por pechado o caso. "Cando chegue o momento e haxa outras primarias para volver escoller cargos de representatividade serán as inscritas e os inscritos quen dirán se unha persona con ese comportamento debe revalidar na representación pública en nome de En Marea", afirmou o maxistrado lucense.

CARMEN SANTOS

Por outra banda, durante a mesma comparecencia en sede parlamentaria, a secretaria xeral de Podemos Galicia e deputada de En Marea, Carmen Santos, reprochou aos medios de comunicación que cubrían a rolda de prensa que as preguntas abordasen a actualidade interna do partido instrumental e desviásense do tema sobre o que se convocou a súa comparecencia: a mina de Touro.

"Creo que o xornalismo tamén ten límites", indicou Santos ante as preguntas dos xornalistas referidas á vida orgánica da formación rupturista. Durante a quenda de preguntas e ante a insistencia en abordar a actualidade política do partido instrumental, a número un de Podemos expresou o seu malestar polo sentido das preguntas. "Non vou responder a cuestións que non teñen que ver con esta rolda de prensa", asegurou en varias ocasións.

"Chámame a atención que non se nos pregunte sobre se Santalices (presidente da Cámara) non nos vai a pedir perdón por mentirnos a todos e ternos amordazado no Parlamento", asegurou Santos, que recalcou que cre que a Cámara galega non é o lugar "para falar de cuestións do partido".