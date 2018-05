Quinteiro cre que quen desoe as bases é a dirección de En Marea

A deputada de En Marea, Paula Quinteiro, reiterou que non acatará a decisión da consulta iniciada este martes sobre o seu futuro xa que non é a fórmula amparada polos estatutos da formación, polo que, na súa opinión, demostra que quen están a desatender ás bases son os membros da dirección de En Marea e non ela.

A consulta aos inscritos de En Marea sobre o futuro da deputada Paula Quinteiro, que se viu envolvida nun incidente coa Policía Local de Santiago hai máis de dous meses, comezou este martes ás dez e durará un total de 36 horas de forma que os resultados coñeceranse o xoves.

As bases de En Marea, cun censo de 2.061 inscritos, deberán contestar "si" ou "non" á seguinte pregunta: "Consideras que Paula Quinteiro debe dimitir do seu cargo como deputada do Parlamento galego polo uso da súa acta de deputada para un asunto particular?".

Con todo, en declaracións á prensa nos corredores do Parlamento, Quinteiro reiterou que, ao seu parecer, "esta consulta non respecta a vontade das inscritas" porque as bases de En Marea, na Asemblea de Vigo, dotáronse "colectivamente dun marco común que contemplaba uns procesos" mentres que "esta consulta non respecta eses marcos". "Quen lanza esta consulta é quen está a desatender a consulta das bases, a consulta non é o proceso" polo que "hai que reflexionar por que se lanza este proceso e non o revogatorio", remarcou.

Deste xeito, insistiu en que "esta consulta non é vinculante" á vez que subliñou que se formula "cunha pregunta tendenciosa, porque a pregunta presupón unha culpabilidade duns feitos que son falsos". "Eu non empreguei en ningún caso a miña condición de deputada en beneficio persoal nin de ningunha outra persoa", sostivo.

Segundo a parlamentaria, "o proceso que debería levar a cabo é un revogatorio, que tería todas as garantías para os inscritos", e suporía a convocatoria dun plenario.

Quinteiro estaría "totalmente disposta" a someterse ao citado proceso revogatorio, porque cre que escoitar á militancia é "fundamental" mentres se faga baixo os procesos regulados polo propio partido. Paula Quinteiro dixo non sentirse preocupada polo resultado da consulta, aínda que si o está "pola situación de mentiras e calumnias" que se narraron durante estes dous meses sobre a súa persoa.

No entanto, agradeceu o "apoio" recibido ao redor do manifesto Coidando a unidade que xa recolle case 700 firmas de integrantes de varias mareas locais e mesmo de varios deputados do grupo parlamentario. Os asinantes deste manifesto apelan a non participar na consulta, que tachan de "ilexítima".