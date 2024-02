La campaña electoral del 18-F está oficialmente en marcha desde las 00.00 horas de este viernes, aunque hace tiempo ya que los partidos abandonaron la escoba y el pegamento y apuestan por pegadas de carteles simbólicas o incluso digitales para poner el contador electoral a cero. Por delante, quedan 15 días en los que se decidirán los próximos cuatro años de Gobierno de la Xunta. O, dicho de otro modo, el futuro de los gallegos en los próximos cuatro años.

Alfonso Rueda: "Gústame esta Galicia"

Quien defiende esa responsabilidad es Alfonso Rueda, que dio inicio a su carrera en Santiago, en la Praza do Obradoiro, el corazón de Galicia desde el que inició "o camiño máis importante da miña vida" y donde pidió a los gallegos "o seu ben máis prezado: a súa confianza". A cambio les ofreció su "traxectoria e credibilidade" para seguir presidiendo una Galicia "orgullosa, unida, próspera e que funcione".

"Gústame Galicia tal e como é e por iso quero seguir sendo o presidente de todos os galegos". "O PPdeG quere seguir levando a voz dos galegos alá onde se tome calquera decisión que nos inflúa, para seguir ao carón de aqueles que necesitan axuda, para seguir apoiando a economía e que cada vez haxa máis traballos e de mellor calidade, para seguir abrindo Galicia ao mundo", resumió e presidente en su primer acto oficial de campaña, que se celebró justo en la medianoche.

Ana Pontón habla de "momento decisivo"

a principal aspirante de la oposición y la más veterana de todos en las fotos de los carteles es Ana Pontón. La líder del BNG abrió fuego en A Coruña sin pegada al uso, pero sí con un enorme cartel suyo que con el lema Agora trata de concentrar el voto "de todos aqueles que queren cambio". Esa es la esencia de la campaña que plantean los nacionalistas: ahora o nunca.

Arropada por militantes y simpatizantes que acudieron a un acto celebrado en el Campo da Leña y en el que se escucharon gritos de "presidenta", Pontón insistió en este "momento decisivo". "Apostar por un goberno do BNG é dar a este país un gran cambio", dijo. En cuanto a los militantes, les pidió que se "deixen a pel" en esta campaña al considerar que es "o momento do Bloque". "Se o voto do cambio se mobiliza e se une no BNG, Galicia gañará un futuro mellor", concluyó la candidata.

Besteiro celebra su arranque en la plaza lucense de Santa María

Tampoco se pegaron carteles en el arranque del PSdeG. La céntrica plaza lucense de Santa María se convirtió en el kilómetro cero de una campaña socialista en la que José Ramón Gómez Besteiro llama a la "mobilización".

Arropado por la vicepresidenta María Jesús Montero y por cargos locales, el candidato lanzó proclamas orientadas a cargar las pilas a los suyos. "Se todos cremos que é posible, o próximo presidente da Xunta será un lucense do Partido Socialista orgulloso de presentarse por Lugo, orgulloso da súa su ideoloxía, do seu partido e da súa provincia", dijo, antes de proclamar en todo presidencial: "Viva o Partido Socialista, viva o que representamos e viva Galicia!". De fondo, una pantalla mostraba un cartel de Besteiro en lo que fue algo así como una pegada digital para iniciar la campaña.

Resto de formaciones

Otras formaciones como Podemos, Sumar o Vox realizaron la clásica pegada de carteles.

Pegada de carteles de Podemos

Pegada de carteles de Sumar

Pegada de carteles de Vox