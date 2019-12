La empresa SMIT Salvage intentará remolcar el quimiquero Blue Star, encallado en Ares, entre los días 11 y 16, según el plan preliminar que ha presentado la compañía contratada por el armador. Su éxito dependerá de que haya "mal tiempo" para que ayuden las mareas y olas altas, según explicó este miércoles el director general de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento, Benito Núñez, en una rueda de prensa en la Capitanía Marítima de A Coruña.

Junto al delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, Núñez señaló que "el éxito de la operación depende de una doble combinación, de marea y meteorología". Así, explicó que cuando las condiciones sean adecuadas "se procederá al remolque" del navío que permanece encallado en la ría de Ares desde la madrugada del 23 de noviembre.

El procedimiento se llevará a cabo mediante la inyección de "aire a presión en los tanques de lastre" para conseguir que el barco gane flotabilidad, momento en el que, si hay olas altas, dos remolcadores, que suman 400 toneladas de tiro, tirarán del buque. En la zona permanecerán el Don Inda y el Helimer de Salvamento Marítimo para labores de traslado de personal "si hiciese falta" y se llevará a cabo un "seguimiento diario y control de las operaciones para comprobar que el plan de reflotamiento se va cumpliendo".

Así, el director general de la Marina Mercante apuntó que "en esa semana se esperará el momento adecuado" para realizar la actuación ya que "la operación llevará unas horas". "Si el armador ha presentado este plan es porque confía en el éxito del mismo", dijo, y señaló que el diseño ha corrido íntegramente a cargo de SMIT pero lo revisa la autoridad marítima española.

Por su parte, Javier Losada señaló que la retirada del fuel y el gasóleo se llevó a cabo "con éxito" y que la actuación se completó en una semana "desde el inicio esta primera fase". Este lunes finalizó la extracción de las 110 toneladas de gasóleo y fuel, y otras 14 toneladas de aceites.

"Estaban deseando que apareciese otro Prestige", dice Rosa Quintana al BNG

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, aseguró que las tareas para extraer el combustible del buque Blue Star han provocado un vertido de "tres metros cuadrados, pero no hubo contaminación", ya que no supone una cantidad que "afecte a los recursos (marinos)".



"Ustedes lo que estaban deseando es que apareciese otro Prestige", dijo Quintana al BNG, después de que la diputada nacionalista Montse Prado haya acusado a la Xunta de "ausencia" en este siniestro marítimo. Esa afirmación provocó el enfado de Prado, quien tachó de "indecente" lo afirmado por la conselleira.



Previamente, Quintana reprochó al Bloque que "no estaba ni siquiera la tripulación fuera del barco y ya estaban haciendo política". "No nos van a encontrar nunca en intentar hacer política de una desgracia", afirmó la titular de Mar, que defendió que la Xunta activó de forma inmediata sus protocolos de actuación después de que el buque encallase.



Prado: "Quiere echar cortinas de humo"

La nacionalista Montse Prado exigió a la conselleira que "tiene que dar explicaciones políticas" por su gestión, pero "quiere echar cortinas de humo". Acusó a la Xunta de "oscurantismo" ,"decisiones erráticas" y "falta de información" sobre el Blue Star, mientras "acepta esa situación de subordinación y ninguneo" por parte del Gobierno central.