Él quiere seguir siendo Nahir

"Andrea es un nombre unisex, que aunque en España se usa para mujer, en Italia es muy común en hombres. ¿Por qué no pasa lo mismo con Nahir, que no sabes si es masculino o femenino?". La que lanza la reflexión es Josefina Barreiro, madre de un adolescente vigués de 17 años que al fin se siente acorde al género con el que está reconocido oficialmente. Y también con su nombre. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando estaban a punto de estampar la ‘M’ de sexo masculino en su DNI, después de una larga transición de género, a Nahir le han comunicado que, como varón, tiene que elegir un nombre adecuado. Es una jueza del Registro Civil de Vigo la que ha rechazado que el joven pueda mantenerlo. "¿Por qué tengo que cambiarlo? Me siento a gusto siendo por fin hombre pero con mi nombre de siempre, que si te lo dicen no sabes si es de hombre o mujer", plantea el chico.

Con la legislación de Derecho Civil en la mano, "en España no están permitidos los nombres que perjudiquen a la persona, que hagan confusa su identificación o que induzcan a error en cuanto al sexo". Y ese es el argumento en el que se basa la jueza para negar a Nahir la posibilidad de conservar el que ha sido su nombre durante 17 años. Además, añade en el auto que ha revisado "todos los expedientes con Nahir del Estado español y todos son femeninos", una circunstancia que Josefina y su hijo no ponen en duda, pero llaman a "tener amplitud de miras" y no limitarlo solo a mujeres.

"Es cierto que no he encontrado a ningún hombre que se llame Nahir, pero es que sigue sin darme indicios de decir que es un nombre de mujer… a mí me dicen que han conocido a una persona que se llama Nahir y no se si es un hombre o mujer", insiste el joven en declaraciones a La Sexta, a la vez que da cuenta del duro proceso al que se sometió para sentirse a gusto con su género. "Comencé hace tres años. Me fueron subiendo dosis hormonales, testosterona y por fin consigo el supuesto cambio de sexo en el DNI. Tenía todo a punto para poder empezar el curso que viene un Bahillerato de Artes en otro instituto, pero no contaba con la traba del nombre", relata.

RECURRIRÁN. "Nahir, de origen hebreo, nació como nombre masculino y después se extendió para mujeres", explica la progenitora, que relata que recibieron como un jarro de agua fría la negativa de la jueza al mantenimiento del nombre, hace una semana. Por ello, Josefina asegura que ya se ha puesto en contacto con la asociación a la que pertenece para iniciar un recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado "con todos los artículos legales en la mano" para que el Registro Civil estudie de manera individual el caso de Nahir y que, "cuando comprendan que no hay motivo para el cambio de nombre ", accedan a mantenerlo.

"No vamos a parar hasta conseguirlo", avisa la madre del joven. Nahir cuenta en su causa con el apoyo de la Asociación Euforia- Familias Trans Aliadas, cuya presidenta, Natalia Aventín, asegura que el criterio de la jueza que ha denegado el mantenimiento del nombre obedece "a un sesgo de prejuicios sexistas: discrimina a una persona que ya es vulnerable de por sí por pertenecer a un colectivo como el trans".