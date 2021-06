¿Quién se contagia ahora de covid-19?

La pandemia languidece, al fin. Las vacunas están funcionando como eficaz muro de contención pero el virus sigue circulando y la población sigue enfermando. Así ocurre ahora.

A estas alturas de la pandemia. ¿cuál es el perfil de paciente con covid-19?

En mayor medida personas hasta los 45 años. El médico de Familia Lorenzo Armenteros asegura que, en la mayoría de casos, a los infectados les resulta difícil saber dónde se contagiaron porque tienen una vida social muy activa. Hay brotes familiares que se extienden entre los miembros más jóvenes, los todavía no vacunados. "Un hombre que contagia a su mujer e hijos, por ejemplo, pero no a sus padres, que ya están vacunados", explica. O puede incluso que sí les transmita el virus, porque las vacunas no evitan el contagio pese a reducirlo, pero no tienen síntomas. Sin clínica, saben que tienen el virus solo porque se les criba al haber sido contactos estrechos de un positivo. También se da la paradoja de que el contagio se limite a una parte de los convivientes, pero no a otro: una pareja con dos hijos en la que se contagia uno de sus miembros y uno de los niños pero no los otros dos, según Armenteros.

También observan con relativa frecuencia el contagio de niños a padres, pequeños que se infectan en interacciones con otros niños y que son los que transmiten el virus a sus progenitores. El doctor Armenteros apunta la explicación: como la mayoría de niños son asintomáticos o con síntomas muy leves, las oportunidades se multiplican. Si una persona infectada tiene síntomas enseguida se aísla y se limitan los contactos. Con los niños eso no es posible.

Ese es el perfil que se ve ahora en Primaria. Aunque sigue habiendo contagiados de otras edades el grueso se concentra en el grupo de no vacunados. Cabe recordar que el Sergas ha convocado a los menores de 45 para administrarles la primera dosis de la vacuna.

Ahora que se contagian personas más jóvenes, ¿a quién se considera de riesgo?

El seguimiento de los pacientes de riesgo que se encuentran en su domicilio lo hace un equipo del Hula formado por internistas y enfermeras y, desde que la edad de los contagiados ha empezado a bajar, hay un factor de riesgo predominante: la obesidad. Este es el principal problema, de cara a pasar la fase infectiva del virus, de las personas de mediana edad.

En realidad, los factores de riesgo siguen siendo los mismos: la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes... pero la obesidad es, en muchos casos, la razón por la que se entra en ese grupo de seguimiento específico. Entre los 40 y 60 años es un problema muy prevalente, aunque hay personas más jóvenes, incluso adolescentes, que también han recibido ese seguimiento hospitalario por idéntica razón.

¿Han cambiado los síntomas de los infectados por covid?

No, aunque el doctor Armenteros admite que la mayoría de infectados tiene formas moderadas o leves de la enfermedad, muchos de ellos sin síntomas. Entre los que sí tienen, los más frecuentes son o bien digestivos o respiratorios. Comunes a todos son malestar, astenia y fiebre. Otros tienen también malestar digestivo y, entre los que sufren afectación respiratoria, lo más común es algo de tos pero no mucha disnea (dificultad para respirar, como sí ocurría con anterioridad).

¿Quién ingresa en el hospital por covid-19 en estos momentos?

El porcentaje de lucenses que tienen formas graves de la enfermedad y deben ingresar es pequeño. El perfil es variado. Por un lado, están los no vacunados. Jóvenes que todavía no están en grupos de edad convocados a inmunizarse, pero también mayores que por algún motivo rechazaron vacunarse. "Hemos tenido un par de casos de personas que no se habían vacunado en las últimas dos semanas", explica el jefe de Neumología del Hula, Luis Pérez de Llano.

Por otro lado, están las personas que sí han recibido una dosis de la vacuna y que se infectan antes de completar la pauta. A veces se producen ingresos con ese perfil, pero el doctor Pérez de Llano reconoce que se deciden, en gran medida, no por la gravedad sino para poder observar a los pacientes dos o tres días. En una situación de mucha presión asistencial, con gran demanda de camas, "seguramente se les haría el seguimiento en su domicilio, pero estamos ahora en una situación que lo podemos hacer", apunta.

Finalmente, también hay pacientes jóvenes, sin ninguna patología que suponga un factor de riesgo conocido, que acaban hospitalizados por un empeoramiento. Esta misma semana un joven de 30 años se fue de alta después de un ingreso por neumonía por covid.

¿Y quién lo hace en la Unidad de Cuidados Intensivos?

Hace tiempo que no se producen nuevos ingresos en la Uci, pero ya en la anterior ola el perfil del paciente que acababa en el área de críticos había variado y esas modificaciones siguen manteniéndose en esta. Son más jóvenes y muchos de ellos, obesos. La obesidad es un factor de riesgo conocido para otras enfermedades víricas, como la gripe, y también en el covid afecta al pronóstico del paciente.

Si soy una persona joven, no vacunada, ¿tengo más riesgo de contagiarme ahora?

En realidad, todos tenemos ahora menos riesgo de infectarnos: vacunados y no vacunados. La circulación del virus, en un contexto en el que más de la mitad de la población mayor de 18 años ya ha recibido al menos una dosis, es menor. Que haya más vacunados no significa que los que aún no lo estén tengan más opciones de contagiarse, como si el virus pudiera seleccionar al huésped. Una tasa de vacunación alta protege a todos y, en el caso del covid, según se observó en diferentes estudios, por ejemplo en Israel que desarrolló una campaña de vacunación general y muy precoz, los vacunados, aunque se infectasen, apenas transmitían el virus. Por tanto, un joven tiene ahora menos riesgo de contagiarse que hace unos meses o un año, pero sí tiene más posibilidades que una persona que ya haya completado su pauta de vacunación.

¿Cambia algo la legada de la variante Delta?

Se considera más transmisible pero no se cree que cause formas más graves de la enfermedad. Las vacunas protegen contra las nuevas variantes por lo que, de nuevo y pese a las mutaciones del virus, toda la población está ahora más protegida que hace unos meses.

¿Debería hacerme una serología para saber si realmente he creado anticuerpos con la vacuna?

No se recomienda ninguna medida adicional. Todas las vacunas aprobadas tienen la capacidad de generar anticuerpos por lo que los expertos aconsejan prescindir de los test serológicos a no ser que un facultativo lo prescriba expresamente a un paciente.