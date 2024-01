Ana Pontón: "Quería ser xornalista, correspondente de guerra"

Cando era nena, que fantaseaba que ía ser cando medrara?

Quería ser xornalista, en concreto correspondente de guerra, porque me parecía un traballo emocionante, era o que percibía a través das películas claro, cun punto de aventura e de contar o que pasaba no mundo.

Que foi o que colocou a política na súa vida?

Cando cheguei ao instituto, esa sensación de que parecía que eras menos por falar en galego, esa foi a miña primeira reflexión en clave política, e parello con iso as inxustizas, non as aturo e pronto vin na política a maneira de pelexar por unha sociedade máis igualitaria.

Cantas veces se ten arrepentido desa decisión?

Non vou negar que hai momentos duros, pero nin un só día me arrepentín de ter tomado a decisión de adicarme a política. E se volvera a nacer, escollería o mesmo camiño, porque a política é a mellor ferramenta para mellorar a vida das persoas.

Cales son os adxectivos que a definen?

A humildade e ser moi esixente comigo mesma.

Que é o mellor para empezar ben o día?

Unha aperta con bico da miña filla e un bo almorzo.

Que tres persoeiros galegos vivos citaría como referentes?

Esta é unha cuestión bastante difícil. No ámbito cultural, citaría ás Tanxugueiras, porque demostran como desde a confianza no noso somos capaces de facer grandes cousas. A Ángel Carracedo, que leva décadas probando que Galiza pode ser vangarda en ciencia e investigación, e a Goretti Sanmartín, a alcaldesa de Santiago, unha muller valente e comprometida que xa fixo historia.

Fóra de Galicia, hai algún lugar no que se sinta como na casa?

Sempre que visito Euskadi síntome como se estivese na casa.

Un plan para desconectar?

Unha ruta polo Courel e un bo xantar coas amizades.

Que música lle fai mover os pés?

Calquera que sexa bailable, porque me encanta bailar, e pode ser tanto música disco como unha muñeira.

Prefire un viño ou unha cervexa fresquiña?

Son máis de viño.

Na mesa, pérdea un bo…

Un bo cocido. Sei que non son moi orixinal, pero non me resisto a este manxar da nosa cociña!

Cando lle toca cociñar, cal é a súa especialidade?

A empanada, pero tamén teño unha relación de amor coa cociña mexicana e sáeme bastante ben a cochinita pibil.

Se puidera viaxar no tempo, onde e cando aparecería?

Gustaríame ir ao futuro e ver a Galiza do 19 de febreiro...

Que serie a enganchou máis?

O conto da criada.

É das que xa saca a árbore de Nadal en novembro ou das que tratan de deixar a un lado as festas?

Procuro poñer a árbore de Nadal en decembro, pero unhas tres semanas antes xa me parece tempo suficiente. Son moi fan do Nadal, pero empezar a festexar con tanta anticipación fai que perda a súa esencia.

Pedinlle ao Apalpador varias cousas: un par de libros de viaxes e unha mochila nova, porque a que uso está moi chascada

Que defectos alleos soporta peor?

A impuntualidade e a grosería, sempre se poden dicir as cousas con educación, discrepes o que discrepes.

Tocoulle vivir algunha situación incómoda por ser muller?

Moitas, e penso que non son unha excepción. En todo caso, na parte que me toca, non vou deixar de dar esa batalla a favor da igualdade que penso que imos ganando, aínda que queda moito camiño por percorrer.

Que pregunta non lle fixen e lle gustaría responder?

Pois se me pregunta cal é o principal reto que ten hoxe Ana Pontón contestaríalle que facer historia conseguindo que Galiza teña por primeira vez unha presidenta do BNG tras as eleccións do 18F.