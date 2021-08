Las quejas de un vecino de Malpica obligan a retirar la imagen de Castelao de un mural

Las quejas expresadas por un vecino del ayuntamiento coruñés de Malpica han llevado al Gobierno local a retirar la imagen de Castelao de un mural, que había sido encargado por el propio ayuntamiento para embellecer una de las plazas del pueblo. En esta plaza, además, se situará una de las donaciones que realizará este vecino al municipio —una hélice de barco, en este caso—.

La polémica ha invadido el pueblo, tal y como ha señalado el autor del mural, Joseba Muruzábal —más conocido por Yoseba MP— y responsable de las imágenes de las 'superabuelas' que inundan Galicia, puesto que muchos vecinos ven "injustificadas" las quejas del benefactor de Malpica.

El mural ideado por Yoseba MP, y encargado por el Ayuntamiento, pretendía rendir tributo a los emigrantes gallegos que dejaron su tierra en barco y, por eso, el protagonista de la imagen es un navío que, casualmente, se llama Castelao. "Me pareció buena idea, al llamarse Castelao el barco, incorporar la famosa caricatura del gallego; refuerza una entidad ya muy potente", explica Yoseba.

Para el vecino, sin embargo, la presencia del escritor gallego no sólo no refuerza, sino que resta "protagonismo" a la hélice donada por él que se colocará en la plaza para rendir homenaje a los emigrados. "En una reunión, el alcalde y yo le intentamos explicar que no era así y que incluso Castelao emigró en barco, pero el hombre no entra en razón", ha indicado el autor del mural. Así, la imagen de Castelao ha sido reemplazada por la cabeza de un lobo, animal que aparece en el escudo de la localidad.

Yoseba ha calificado el acto de "cacicada". "Nunca pensé que me pasaría algo así", ha reconocido el artista, que achaca las quejas a una "demostración de poder", al ofrecer el hombre diferentes donaciones a la localidad que "retiraría" de no eliminar la caricatura de Castelao. "Es una amenaza en toda regla", asegura Yoseba.

"Nunca me vi en una así. Se compromete mi integridad como artista, además de ser un atentado contra nuestra historia. Para mí era impensable que la decisión de un señor influyese en mi obra", ha lamentado Yoseba, que ha remarcado que el mural "no se sufraga con las donaciones del hombre".

"Situación complicada en el Ayuntamiento"

Con todo, el autor ha agradecido el compromiso del alcalde "que intentó por todos los medios" convencer al vecino "cuando pudo haberse plantado", pero "es una situación muy complicada".

El Ayuntamiento, por su parte, ha preferido no hacer declaraciones y señalan que esperarán hasta que la obra "esté terminada" para hablar.