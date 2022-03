As queixas por vulneración de dereitos no uso do galego duplicáronse en 2021

As queixas por vulneración de dereitos lingüísticos no uso do galego duplicáronse en 2021 respecto ao ano anterior, segundo A Mesa pola Normalización Lingüística, que presentou, na sede da Deputación da Coruña, os resultados do informe correspondente ao seu servizo A Liña do Galego.

Trátase dun servizo que ofrece A Mesa para atender consultas sobre dereitos lingüísticos e a través do que se tramitan tamén queixas cara a institucións ou empresas que vulneren os mesmos, segundo lembraron os participantes na comparecencia.

Nela, estiveron, entre outros, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira; a secretaria xeral da Mesa, Celia Armas, e a deputada provincial María Muíño.

Segundo recolle o citado informe, a entidade tramitou a través de chamadas, correos electrónicos e da app de A Liña do Galego un total de 601 expedientes, dos que 488 foron queixas, 55 consultas e 58 felicitacións. O ano anterior, foron 350 expedientes, deles 219 queixas e 20 consultas.

QUEIXAS SOBRE O SERGAS

As administracións públicas e, principalmente o Sergas, acumulan o maior número de queixas tramitadas pola Mesa. Celia Armas precisou que "a maior parte son corrixidas polas institucións e empresas privadas", aínda que sostivo que o número tramitado "evidencia que non só A Liña é unha ferramenta exitosa senón que cada vez é máis necesaria".

A maioría das queixas, segundo o informe, derivan da falta de atención oral e escritura en galego, da sinalización e rotulación dos establecementos exclusivamente en español e da deturpación de toponimia galega nas comunicacións escritas e nas páxinas web das empresas.

Pola súa banda, o presidente da Mesa sostivo que o informe reflicte unha "mínima" parte de casos ao haber máis que non se denuncian, segundo apuntou. Á súa vez, a deputada provincial cualificou de "preocupante" a situación do galego e defendeu a necesidade de iniciativas deste tipo.