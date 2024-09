Queda moito por comer: as mellores propostas gastronómicas para setembro

Setembro é sinónimo de volta á normalidade, pero tamén un mes de pequenos praceres que facilitan unha volta á rutina gradual.

As citas gastronómicas son un clásico. Comer hai que comer e facelo nun ambiente festivo axuda a prolongar a sensación de verán e a ilusión de tempo libre.

Non hai présa por entrar no inverno, xa chegará. Setembro permite desfrutar dun dos praceres máis compartidos en Galicia: a gastronomía. E as propostas son tan variadas que é difícil non atopar unha ao gusto do comensal.

Desde primeiros pratos, como a empanada ou as ameixas, ata propostas máis contundentes, coma os callos ou o chourizo. Non hai que esquecer o pan elaborado ao xeito tradicional e, por suposto, non debe faltar o viño. Para a sobremesa, roscas ou froita.

Setembro ofrece un menú completo e a posibilidade de percorrer Galicia de norte a sur para degustalo. Ir comer pode ser a desculpa para coñecer o entorno que acolle cada festa, a terra da que nacen os produtos que se exaltan e a historia que lles deu razón de ser.

Primeiros pratos

A empanada é un entrante dos máis socorridos. É raro non atopar unha ao xeito. De peixe, de carne, vexetal ou mesmo de tortilla. Doce ou salgada, aberta ou pechada, de trigo, de millo, de centeo... as posibilidades son infinitas.

Carral é terra de panadeiros e dedica un día das festas patronais do Socorro a exaltar a empanada. É unha boa ocasión para probar opcións con garantía de bo facer.

Outro entrante con distinción en Galicia é o marisco. Durante o verán hai festas con protagonistas moi diversos, pero Poio reserva a súa cita para o outono. Nas fins de semana de setembro hai xornadas de degustación de ameixa, como preparación para a festa dedicada a este molusco, en outubro.

Segundos

Neste mesmo mes Poio tamén exalta os callos, un manxar que xa preludia o outono e que apetece cada vez máis. Neste caso, a cita é o segundo domingo de setembro.

E para o San Miguel, a tradición manda comer chourizo ao viño en Silleda, na parroquia de Ponte.

Sobremesas

Tras o xantar ou para a merenda, a froita é unha boa opción. En Pontedeume téñeno presente e celebran a Festa das Peras, cun día dedicado á froita. Hai concurso e degustación de froita de tempada, unha proposta saudable despois dos habituais excesos do verán.

E co café presta unha rosca. En Santo André de Teixido hai festa o 8 de setembro e é un bo día para facerse cun ramo de roscas. Hainas brancas e mouras e todas teñen o beneplácito do patrón.

E para completar un bo menú ten que haber viño. En Melide dedícanlle o día de San Caralampio, unha data para que o caldo do deus Baco corra polas rúas a pracer.

Pontedeume ► Festa das Peras e boliños de San Nicolás

Festa das Peras de Pontedeume. UNPASEOUNAFOTO

A localidade coruñesa de Pontedeume celebra en setembro as súas festas patronais, na honra da Virxe das Virtudes, o día 8, e San Nicolás de Tolentino, o día 10. A celebración non leva o nome dos patróns, senón que lle chaman Festa das Peras. No programa hai un día dedicado á exaltación da froita, con concurso e degustación. Tamén teñen protagonismo os tradicionais boliños de San Nicolás, pezas de pan que se bendicen para que protexan a quen os come.

Poio ► Festas dos callos e da ameixa

Festa dos Callos. ADP

A localidade pontevedresa de Poio ten dúas citas gastronómicas salientables no mes de setembro. O segundo domingo celébrase a Festa dos Callos e durante todas as fins de semana do mes, as Xornadas Gastronómicas da Ameixa, como avance da Festa da Ameixa de Campelo, que se celebrará en outubro. Habitualmente era a mediados de setembro, pero este ano os mariscadores decidiron adiala para procurar o mellor momento dos bancos, que recuperaron a actividade en xullo tras seis meses de peche.

Silleda ► Festa do Chourizo ao Viño

Festa do Chourizo.

Coincidindo coas festas en honra de San Miguel e a Virxe do Carme, arredor do 29 de setembro, a parroquia de Ponte organiza a Festa do Chourizo ao Viño. Os participantes poden degustar un menú completo co embutido como prato principal e completar a xornada cun animado programa festivo no que non faltará a música para desprenderse das calorías inxeridas.

Carral ► Festa da Empanada

Festa da Empanada. CAMIÑO INGLÉS

Un dos días grandes das festas do Socorro en Carral é a Festa da Empanada, un manxar moi típico en toda Galicia, pero especialmente valorado neste concello, de gran tradición panadeira e moi boa man para a gastronomía derivada do pan. Os protagonistas da xornada son as panadeiras e panadeiros da zona, que participan na exaltación do produto e garanten a calidade da degustación.

Melide ► Exaltación do viño no San Caralampio

San Caralampio de Melide. AEP

O segundo domingo de setembro Melide honra a San Caralampio, celebración coñecida popularmente como a Festa dos Borrachos. O viño é o protagonista da xornada e tanto se bebe como se lanza, polo que resulta imposible non probalo dun xeito ou doutro. Desde moi cedo a música toma as rúas e para xantar repártense sardiñas, cachelos e pementos.

Santo André de Teixido ► Ramos de roscas para rematar o camiño

Santo André de Teixido. AEP

A Santo André de Teixido, vai de morto quen non foi de vivo. Este santuario, ubicado no concello de Cedeira, está flanqueado polos cantís máis altos da Europa continental, onde a serra da Capelada se lanza en picado cara o océano Atlántico. Para chegar ata alí, o romeiro que queira cumprir coa tradición a pé ten que percorrer un longo camiño. Ao remate espera o santo, pero tamén o ramo de roscas, un doce tradicional do lugar co que os camiñantes poden repoñer forzas e aliviar as previsibles maniotas do día seguinte. Hai festa o día 8 de setembro.