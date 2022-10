El Juzgado de A Estrada ha dejado en libertad con cargos a la espera de juicio al hombre que había sido detenido este lunes tras decapitar a su perro en Forcarei.

Después de una semana en paradero desconocido, el varón fue arrestado como presunto autor de un delito de maltrato animal con resultado lesivo de muerte del perro.

El caso, dado a conocer este fin de semana, fue destapado por un grupo de vecinos que hallaron una bolsa de plástico manchada de sangre en un contenedor próximo a la vivienda del detenido.

Fue la alcaldesa, Verónica Pichel, quién avisó a la Benemérita y los agentes descubrieron que la bolsa albergaba el cadáver del cachorro con la cabeza cortada.

Los vecinos relataron que el pasado sábado oyeron los aullidos del perro y dedujeron que el hombre, que ya protagonizó en el pasado numerosos conflictos, le estaba dando una paliza. Por eso mismo, cuando descubrieron la bolsa sanguinolenta, ya sospecharon cuál era el macabro contenido de la misma.

Salvaje ataque a un gato en A Estrada

Por desgracia, el caso de Forcarei no es el único relacionado con el sadismo contra animales en la provincia de Pontevedra en los últimos tiempos. Este domingo, la Fundación Franz Weber denunció la proliferación de este tipo de episodios graves de maltrato animal y advirtió de su especial "virulencia" y de la "sensación de impunidad" que genera la no identificación de los autores. En un comunicado, la ONG puso como ejemplo, además del suceso de Forcare, los disparos a bocajarro contra un gato callejero en A Estrada, que le provocaron la pérdida de un ojo y graves lesiones, y la colocación de cebos con cuchillas en varios parques de Vigo, cuyas consecuencias no solo podrían afectar a los animales sino también a niños.

Según denunció la asociación Palleiráns, el gato apareció malherido en la zona de Liñares. "A raíz del ataque, perderá la visión y todavía tiene un balín incrustado en el cráneo", explican en sus redes sociales. El minino permaneció varios días "casi sin poder moverse y agonizando" hasta que fue rescatado por un voluntario el pasado 12 de octubre. Lo llevó al veterinario, donde le pudieron extraer dos de los balines, limpiar las larvas de moscas, estabilizarlo y medicarlo. "Sigue hospitalizado, valorando su estado para poder operar y extraer el tercer balín y sus ojitos".



En todos estos casos, los naturalistas subrayan que se trata de "conductas constitutivas de un delito de maltrato animal". Ante esta situación, la organización ha insistido en la urgencia de aprobar la reforma del Código Penal con las enmiendas que garantizarían un endurecimiento de las penas contra los responsables de casos tan graves de crueldad.

Inciden también en la necesidad de que la normativa autonómica despliegue las actuaciones relacionadas con campañas de sensibilización. "Por vía administrativa cualquiera de los casos reseñados supondrían multas de hasta 30.000 euros y la posibilidad de inhabilitar a los autores por un máximo de cinco años para la tenencia de animales", detallan.

Lamentan que la Consellería de Medio Ambiente no haya desarrollado medida alguna para prevenir situaciones de maltrato, "como tampoco le parecen preocupar sucesos como el hallazgo de varios mastines en estado de abandono en Padrón hace un mes".

De forma paralela FFW pide a todas las formaciones políticas "altura de miras" para sacar adelante la futura Ley de Protección Animal estatal, después de que PP, EAJ-PNV o Vox presentaran enmiendas a la totalidad reclamando la retirada del texto.