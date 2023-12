¿Qué tiempo hará en Galicia en Fin de Año?

Los últimos días de 2023 estarán marcados en Galicia por una profunda borrasca situada al oeste de Irlanda. Sin embargo, el mal tiempo dará una tregua justo para celebrar el Fin de Año. Esta es la predicción de MeteoGalicia.

La entrada de un frente atlántico por el noroeste producirá este sábado precipitaciones débiles y dispersas en Galicia. Al final de la jornada se esperan fuertes vientos.

Este temporal obligó a activar la alerta naranja en la costa de A Coruña por mar de viento. En la de Lugo y Pontevedra el aviso será amarillo por vientos de fuerza 7.

En tierra también habrá alerta amarilla en las comarcas costeras de A Mariña y A Coruña, además de en las zonas de montaña de Lugo y Ourense, por vientos de más de 80 km/h.

Las temperaturas serán propias de la época, con mínimas que oscilarán desde los 5 grados en Lugo a los 9º en Pontevedra y máximas que alcanzarán los 16º en Ferrol y A Coruña.

El temporal remitirá el último día del año, con el tiempo justo para celebrar Nochevieja sin lluvia. La situación, apunta MeteoGalicia, será tranquila en tierra durante el domingo, aunque en el mar las olas continuarán superando los cuatro metros en mar abierto.

Venres e sábado agardamos tempo tranquilo. Pero, como virá a #Noitevella🥳?



Estaremos entre dúas borrascas:



A primeira deixará chuvia na mañá do 31 e a segunda na mañá do día 1. No medio quedaría tempo seco e frío.



Pero todo pende dun fío. Atentos ás pantallas😉 pic.twitter.com/zhRVYnjZKi