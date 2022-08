Feijóo reúne a los barones en Galicia y los llama a prepararse para las locales

Más de un millar de personas llegadas de las cuatro provincias gallegas (650 de ellas de la de Pontevedra) acuden este sábado a la Carballeira de San Xusto de Sacos, en el municipio de Cerdedo-Cotobade, para asistir al inicio del curso político del PPdeG, que volvió a escoger la provincia pontevedresa para darle el pistoletazo de salida a esta nueva etapa que trae consigo la recta final del verano.

Al acto acudieron, entre otros, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o los dirigentes autonómicos Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juanma Moreno (Andalucía), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Fernando López Miras (Murcia), así como el titular de la Xunta, Alfonso Rueda. También están presentes figuras del partido como Ana Pastor, Cuca Gamarra o Miguel Tellado, además de personalidades como el presidente de la Autoridade Portuaria de Marín, José Benito Suárez.

Durante su discurso, Feijóo ha vaticinado el "ocaso" de la "política del apaño" que atribuye al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reprochado los insultos de los ministros y la falta de interlocución con el jefe del Ejecutivo.

Entre los robles de la Carballeira de San Xusto, y arropado por los principales dirigentes del partido, Feijóo ha pedido no renunciar a lograr una "mayoría suficiente" en todos los territorios, desde la centralidad y captando votantes a izquierda y derecha.

Feijóo ha aleccionado a los suyos, pidiendo "trabajo, propuestas y una política educada", y mientras ha trufado su intervención de críticas al presidente del Gobierno, por autoritarismo, por sus pactos con formaciones como EH Bildu o ERC por "engañar" a los españoles se ha comprometido a seguir el camino opuesto.

Ha apuntado el líder de la oposición que quienes le llamaban "agorero" ahora admiten las dificultades que se avecinan en otoño con una inflación "desbocada" o una "deuda inasumible" y ha encomendado al Gobierno "trasladar a la nación la enorme dificultad de España", a su juicio "abonada por políticas económicas frívolas y gobernantes inexpertos".

Los asistentes al acto arroparon a Feijóo en su primera visita a la Carballeira de San Xusto como presidente del PP. RAFA FARIÑA

Feijóo ha pedido al jefe del Ejecutivo que comparezca en el Senado y busque consensos, refiriéndose al problema energético, donde sostiene que "cada territorio tiene que saber lo que ha de hacer, cada sector ser escuchado antes de tomar decisiones y abandonar corbata y escaparate como única forma de solventar el problema".

"Hablemos y entendámonos", le ha dicho a Sánchez, y ha explicado en qué: bajar impuestos, reducir ministerios, pactar un plan energético, eliminar el término disminuidos de la Constitución, lograr más médicos, seguridad nacional o para garantizar la independencia de la justicia.

El líder de los populares ha acusado a Sánchez de mandar "callar" y pretender el "aplauso unánime de su partido"; un "monólogo", donde le aplaudan "todo lo que diga" y lo ha opuesto a su concepción de partido en el que "el pensamiento único no tiene cabida". Ha rechazado además las egolatrías y las individualidades.

Y ha denunciado que es el foco de todos los ataques del Gobierno. "De Putin, que era el culpable de todos los males de España, ahora hemos pasado a Feijóo", ha advertido, y ha reclamado a los suyos política educada y moderación porque un político "que vive del erario público" "no tiene legitimad" para insultar.

Tras esgrimir los resultados electorales del PP en Andalucía o en la Comunidad de Madrid, el líder del PP ha apuntado que asistimos al "ocaso de la política instalada en el apaño, en salir del paso", y ha agregado que no quiere ser "presidente del Gobierno por descarte", sino por "méritos propios" y por compañeros que acrediten la mejoría de sus territorios.

"No renuncio en ningún proceso electoral a obtener la mayoría suficiente, una mayoría contundente, como las veces que me he presentado en Galicia", ha recalcado Feijóo, que ha pedido no renunciar ni a los miles de votantes que no van a volver a votar a la izquierda, ni a los que dejaron de votarles y ahora "saben que el PP es la única alternativa", en referencia a los que se fueron a Vox.

"Por encima de las ideologías tiene que estar el progreso común; por encima de los amaños para resistir unos meses más en el poder tiene que estar en el interés general, aunque suponga salir del Gobierno; por encima de la desafección tiene que estar la gestión responsable y serena", ha afirmado.

Y ha dibujado una batalla electoral no "entre socialistas y populares", si no entre "quienes quieren agitar" y los que aspiran a "sosegar".

En el auditorio le han escuchado los principales barones del PP, a los que ha llamado a estar "preparados" ante un curso con elecciones autonómicas y locales en mayo.

También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido ante los medios "menos insultos y más propuestas" al Gobierno para resolver los "muchos problemas" de los españoles, como la sequía.

Alberto Núñez Feijóo, durante su discurso. RAFA FARIÑA

RUEDA. Antes que Feijóo han tomado la palabra el alcalde de la localidad de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, y el líder del PPdeG y presidente gallego, Alfonso Rueda. Este ha hecho un llamamiento este sábado a los suyos y les ha pedido que concluyan las vacaciones y se preparen "cuanto antes" para el principal reto electoral de este nuevo curso político, las elecciones municipales de mayo.

"Hay que empezar a trabajar con el tiempo suficiente", ha insistido Rueda que, por primera vez, arranca el curso político en la Carballeira de San Xusto como presidente del partido en Galicia, tras lo que ha calificado de "transición ejemplar" al tomar el relevo de Alberto Núñez Feijóo, que el pasado mes de abril fue aupado al liderazgo del partido nacional.

Rueda ha agradecido al PP nacional que se haya volcado nuevamente con un acto organizado por los populares de Galicia y ha remarcado la unidad del partido evidenciada en un acto al que han asistido varios líderes regionales del partido. Todos estos "compañeros" son para el presidente gallego la mejor representación de "un país como es España, muy plural, muy diverso y que tiene en la unidad una de sus principales bazas".

Entre todos ellos hay coincidencias y "diferencias" que "discutimos y hablamos" pero "no nos enfrentamos unos con otros", ha considerado, sino que se apoyan alrededor de un líder, Núñez Feijóo, que tiene que ser presidente del Gobierno también "cuanto antes".

El líder del PPdeG ha insistido en la necesidad de trabajar con la mirada puesta en la cita electoral de mayo, con elecciones municipales y autonómicas en algunas comunidades, en las que el partido tiene que salir a ganar "con una mayoría suficiente para que los que pierdan no se puedan unir".

Feijóo, Rueda y Rajoy, durante el acto. RAFA FARIÑA

Alfonso Rueda ha confiado en que los resultados de los comicios de la próxima primavera sirvan para que el inicio del próximo curso político, de nuevo en la Carballeira de San Xusto, permita que "todos" vuelvan a reunirse ahí pero con más presidentes autonómicos y con más alcaldes y alcaldesas.

En el caso gallego, Rueda ha admitido que el reto de su liderazgo se encuentra en aumentar el "poder urbano" de los populares por lo que ha exigido a los candidatos de las siete ciudades gallegas que trabajen "con tiempo necesario" para conseguir gobiernos que permitan también recuperar las diputaciones.

"Nuestra obligación es seguir trabajando", ha reiterado el presidente del PP de Galicia en la Carballeira de San Xusto de Cercedo-Cotobade en la que se han dado cita más de un millar de cargos, militantes y simpatizantes.

Rueda ha asegurado que inicia el nuevo curso político con mucha fuerza y energía después de una etapa de cambios que lo llevó a la presidencia del partido en Galicia y de la Xunta en una labor que está ejerciendo desde el "honor" porque supone continuar con el legado de Gerardo Fernández Albor, de Manuel Fraga y de Alberto Núñez Feijóo.

En este nuevo tiempo, "vamos a intentar acertar, a trabajar y a intentar hacer las cosas bien" para lo que una de las primeras medidas será la aprobación de un presupuesto para 2023 que permitirá encarar los retos del próximo año "gracias a la buena salud financiera" con la que cuenta la comunidad gallega "gracias a la gestión de los gobiernos de Feijóo", ha concluido.

"Tinguiremos de azul os 313 concellos galegos"

Previo a la intervención de los presidentes nacional y autonómico, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, afirmó que su partido “es el que más se parece a Galicia” y señaló que “esta comunidad es el principio y el final de todos los caminos y desde aquí iniciamos el camino de la esperanza, de la prosperidad y de la ilusión, la cual terminará con Feijóo en la Moncloa, más pronto que tarde”.



Así, Prado dejó claro que “o PP está preparado para o reto que teremos en maio de 2023, cando ti tinguiremos de azul os 313 concellos galegos”.



Por su parte, el anfitrión, Jorge Cubela aprovechó su intervención para poner el foco sobre las instituciones locales, así como también las provinciales. “Queremos que as deputacións volvan a ser o que eran”, apuntó el popular.



En relación a esto, Cubela exigió a la presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, “que dea explicacións” por el ‘caso cuñada’.