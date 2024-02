Puente acusa a la Xunta de ir "como pollo sin cabeza" y Tellado replica: "Se ha bajado del árbol"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se han enzarzado este miércoles en el Congreso de los Diputados en una bronca sobre los pélets, en la que el ministro ha acusado a la Xunta de Galicia de actuar "como pollo sin cabeza" y en la que el portavoz de los populares ha recplicado a Puente con un "se ha bajado del árbol".

La comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible se ha convertido en un bronco debate en un contexto de campaña por las elecciones gallegas que se celebrarán el próximo 18 de febrero.

Principalmente, han sido el ministro y el portavoz del PP en la Cámara Baja, Miguel Tellado, quienes se han enzarzado en el hemiciclo, pero también han participado en esta dialéctica otros diputados gallegos, como Obdulia Taboadela (PSOE), Verónica Martínez Barbero (Sumar) y Néstor Rego (BNG), e incluso Vox.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso, a petición del grupo parlamentario popular, para informar sobre la actualidad acerca del vertido de pélets de plástico, Óscar Puente ha criticado la gestión de la Xunta de Galicia, a la que ha acusado de actuar "como pollo sin cabeza" en este asunto ocurrido a pocas semanas de las elecciones.

"Lo que el día 9 no parecía justificado, elevar el nivel de alarma, se considera justificado el día 10. Lo que el día 8 no podía hacerse, recoger los residuos en el mar, sí se considera posible el día 10, al punto de solicitar todos los medios marítimos y aéreos del Gobierno en toda Galicia. Como pollo sin cabeza, es la expresión más adecuada para definir la actuación de la Xunta", ha manifestado Puente.

Así, aunque ha señalado que esta crisis "no es el Prestige", ha afeado al PP que "sus reacciones y su metodología han sido las mismas: no actuar, restar importancia al riesgo, descartar o descargar en otros las responsabilidades y mentir".

Además, ha tachado de "sublimación de la estupidez" que el Gobierno gallego pidiera "la séptima flota" y hasta "un submarino". "Era sólo parte de la estrategia de la manipulación en la que se metieron ustedes", ha añadido.

Asimismo, Puente ha asegurado que al PP "Galicia se la trae sin cuidado" porque "si le importara un poco y si fuera tan importante rendir cuentas en esta cámara sobre este asunto", considera que habrían pedido su "comparecencia urgente" como lo han hecho con otros asuntos como "la amnistía, Bildu o Eta".

Dicho esto, durante su última intervención ha mostrado su apoyo al candidato del PSdeG-PSOE al 18-F, José Ramón Gómez Besteiro, para que "la Galicia del caciquismo, de la miseria, dé paso a una Galicia de progreso" y "verdaderamente abierta". Así, tras el "calvario de siete años" que vivió Besteiro, ha vaticinado que entrará en la Xunta "pro la puerta grande".

Tellado acusa de electoralismo

Por su parte, Miguel Tellado ha afeado al Gobierno que "quiso hacer" de la crisis de los pellets "un nuevo Prestige por motivos puramente electorales" y ha solicitado una "disculpa" porque "el mayor vertido que recibieron los gallegos" en las últimas semanas "no fue el de pélets" sino "el de mentiras" que "han hecho mucho daño a la reputación de los productos del mar" gallegos.

Tras defender la gestión de la Xunta de Galicia, "que actuó desde el primer momento en el que conoció la situación, que coordinó con los ayuntamientos la detección y limpieza en las playas", Tellado ha criticado que, mientras tanto, el Gobierno de España ha recogido "cero" sacos de pélets y se ha dedicado a "publicar tuits".

"Si hubieran recogido un saco por cada tuit publicado desde el Gobierno de España y desde los partidos que lo sustentan, medio problema estaría ya solucionado", ha subrayado.

Además, el portavoz del PP ha insultado implícitamente al ministro Puente al decir que en su intervención "no se ha andado por las ramas" porque "se ha bajado del árbol", algo que le ha afeado Puente.

"Practica usted la ley del embudo, porque dice que no insultemos, pero empieza diciéndome que me he bajado del árbol. Luego, claro, se ofende usted mucho cuando la vicepresidenta del Gobierno se refiere a usted como ese señor con poco pelo y con gafas, cosa, por cierto, bastante descriptiva. No entiendo por qué se ofendía usted, pero si a usted le ofende que se dirijan a usted en esos términos, hombre, no haga usted lo que ha hecho nada más subirse a esta tribuna porque usted sí que me ha insultado, aunque ya le anticipo que, mire, yo estoy ya acostumbrado a sus insultos y no me hacen ninguna mella", ha zanjado el ministro.

Durante el debate, Miguel Tellado ha aprovechado para pedirle que "deje la propaganda" y preguntarle por asuntos relacionados con el Ministerio de Transportes, como la caída del viaducto de la A-6, por la llegada de los trenes Avril --Puente ha replicado que será en el primer trimestre del año-- y los peajes de la AP-9.

Críticas por el "uso partidista" de los pellets

Durante el debate, los diferentes grupos han afeado que se haya querido llevar la campaña electoral gallega al Parlamento y han criticado que se esté haciendo un "uso partidista" de la crisis de los pellets.

Así, la diputada de Vox Carina Mejías se ha hecho eco de la denuncia de los pescadores gallegos, que han acusado al PP y al PSOE de hacer un "circo" con esta crisis y ha denunciado que "el teatro que han montado tras el vertido es simple y exclusivamente por electoralismo".

Mientras, la diputada de Sumar Galicia Verónica Martínez Barbero ha resumido la crisis de los pélets en tres palabras, "inacción, improvisaciones y mentiras", y ha ensalzado el "compromiso" del pueblo gallego y de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, frente a la "inacción" del PP en la Xunta.

También el diputado del BNG, Néstor Rego, ha lamentado que "el PP ha traído la campaña al Congreso" y, en cuanto a la gestión que se ha hecho de la crisis de los pélets, ha acusado al Gobierno gallego de haber "dejado solos a los ayuntamientos" y, al Gobierno del Estado, de no haber actuado "ni con la celeridad ni con la diligencia debidas ante una situación potencialmente peligrosa".

Rego también ha ironizado con que ve a los populares "muy nerviosos" después del debate electoral del pasado lunes en la Televisión de Galicia: "No me extraña que no quiera ir al de TVE". Además, ha denunciado que la costa gallega "sigue tan protegida como hace 22 años", con el desastre del Prestige.

En este mismo sentido, la diputada del PSOE Obdulia Taboadela ha señalado que la gestión de esta crisis por parte de la Xunta le provoca un "déjà vu en relación con otras crisis anteriores, como la del Prestige" por "la tardanza en reconocer los hechos, la ausencia de coordinación con otras administraciones o la falta de diligencia y transparencia".

Y en clave electoral, Taboadela ha desmentido la "idea equivocada de estabilidad" y la imagen de "buenos gestores" que tiene el PP de Galicia y ha asegurado que, a partir del 18F, los socialistas con Besteiro al frente van a "demostrar que hay otra manera de gobernar".

ERC y PNV

Por su parte, la diputada de Esquerra Republicana Teresa Jordà ha reprochado al PP que pida esta comparecencia "en plena campaña electoral" y le ha criticado su "nefasta" gestión así como su "nula sensibilidad ambiental" que ya se vio con "el Prestige y también en la crisis de los pélets".

Por el PNV, Idoia Sagastizábal ha criticado el "uso partidista y de márketing político" que, a su juicio, se ha hecho de esta crisis, en la que "todos quieren hacer ver que es el grupo político que más lucha por los pélets, para sacar rédito electoral" sin tener en cuenta las "consecuencias negativas para Galicia", para "la pesca" y "el turismo".

Por otro lado, el diputado de Podemos Javier Sánchez ha leído el Manifiesto final de la convocatoria Nunca Máis del domingo 1 de diciembre de 2002, ante la crisis del Prestige, a su juicio, "más actual que nunca, porque hoy ese chapapote vuelve en forma de 26 toneladas de pélets de plástico a las costas de Galicia".