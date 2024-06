Puente cifra en 6.000 millones el coste del rescate de la AP-9: "Si alguien los pone, nosotros encantados"

El ministro asegura que Transportes no tiene ese dinero y desde el PSdeG recalcan que no pararán hasta conseguir la gratuidad de los peajes de la autopista ► Desde el PP y el BNG aseguran que Puente no tiene "credibilidad" por su baile de cifras: "Hace 15 días decía 4.000 millones y hoy, por arte de magia, ya son 6.000"