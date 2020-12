Desde la medianoche de este jueves a este viernes, Galicia inicia la desescalada. Dos ciudades, como son Santiago y Ourense, dejan de estar cerradas perimetralmente, con lo que sus habitantes podrán viajar a otros municipios gallegos que no tengan restricciones de movilidad. Sin embargo, la mayor novedad será la reapertura gradual de la hostelería, vehiculada a través de cuatro fases, en aquellos ayuntamientos en los que tenían severas limitaciones. También estarán de nuevo permitidas las reuniones entre no convivientes, algo que estaba prohibido desde hace semanas en varios municipios.

Aquí tienes todas las claves de lo que sucederá a partir de las 00.00 horas de este viernes.

Nivel de incidencia máxima

Cuando la incidencia sea superior a 250 por cada 100.000 habitantes a 14 días

►Las terrazas abrirán al 50% y solo hasta las 17.00 horas.

►Pueden consumir juntos hasta 4 no convivientes. En los hogares se puenden reunir, también hasta cuatro no convivientes.

►Se mantienen las restricciones de movilidad.

►En esta situación se encuentran: Pontevedra y sus ayuntamientos perimetrales de Poio y Marín; la almendra O Grove-Sanxenxo; la almendra Carballo-A Laracha; y de forma individual Tui, Ponteareas, Moaña, Vilalba, Narón, Redondela, Porriño, Cambados, y As Pontes (que entra como nuevo ayuntamiento de máximas restricciones, también en movilidad, tras los últimos datos).

Nivel de incidencia media-alta

Cuando la incidencia sea entre 150 y 250 por cada 100.000 habitantes.

►La hostelería abrirá al 30% en interior y al 50% en el exterior hasta las 17 horas

►Pueden consumir juntos hasta 4 no convivientes. En los hogares se puenden reunir, también hasta cuatro no convivientes.

►Los concellos afectados: almendra de Ferrol-Fene y Neda; la almendra Vigo-Mos-Nigrán y Gondomar; la almendra Vilagarcía-Vilanova; y los ayuntamientos, de forma individual, de Lugo, Lalín y Cangas. También forman parte: la almendra de Coristanco-Cabana-Malpica-Ponteceso; la almendra Meis, Meaño y Ribadumia; la almendra de Cee-Dumbría-Muxía; y los ayuntamientos, de menos de 10.000 habitantes, de Oroso, A Guarda (que entró en restricciones de movilidad ahora con la decisión de este último comité clínico), Vimianzo, Ribadavia, Xinzo y Vilaboa.

Nivel de incidencia media

Cuando la incidencia sea de entre 150 y 100 casos por cada 100.000 habitantes.

►Se abre toda la hostelería 40% interior y al 50% máximo en exteriores hasta las 23 horas

►Pueden consumir juntos hasta 6 no convivientes. En los hogares las reuniones puede ser de hasta 6 no convivientes

►En esta situación se encuentran: la almendra de A Coruña-Arteixo-Oleiros-Cambre-Culleredo; y los ayuntamientos, de forma individual, de Burela, Laxe, Silleda, Soutomaior, Ponte Caldelas, Barro y Cerdedo-Cotobade.

Nivel de incidencia básica:

Cuando la incidencia sea menor de 100 casos por 100.000 habitantes.

►La hostelería puede abrir al 50% en interiores y al 75% en las terrazas hasta las 11 horas.

►Pueden consumir juntos hasta 6 no convivientes. En los hogares las reuniones puede ser de hasta 6 no convivientes

►Desaparecen las restricciones de movilidad

►En este punto estarían Santiago-Teo-Ames; la almendra (también ya desaparecida porque hay movilidad) Ourense-Barbadás-Pereiro de Aguiar; y los ayuntamientos de A Estrada y Ares. También forman parte el resto de municipios gallegos que ya estaban en este nivel básico.

Mientras que cada vez más concellos pasan a quedar sin restricciones de entrada y salida, la comunidad gallega quedará cerrada al completo desde las 00.00 de este viernes hasta las 00.00 del próximo miércoles. En relación con España, ya estaba cerrada de facto debido a la clausura de todas las autonomías a excepción de Extremadura, Baleares y Canarias, pero la Xunta decidió comunicar esta medida al Gobierno para evitar desplazamientos a Portugal, en vista de los niveles de incidencia del virus que muestran algunas localidades limítrofes con Galicia, con ratios de hasta un millar de casos por 100.000 habitantes, explicó Alberto Núñez Feijóo.



Esta medida responde a que el comité clínico considera "prioritario" protegerla frente a posibles movimientos transfronterizos aprovechando el puente de la Constitución, en especial en Ourense y Pontevedra. Se adoptó tras consultar con el Ministerio de Exteriores si era posible implantar unas restricciones más flexibles, adaptadas al cruce de la Raia. Sin embargo, las características del estado de alarma provocan que, para tal fin, la comunidad deba cerrarse en su totalidad, puesto que «no es jurídicamente posible hacerlo por partes», tal y como explicaron fuentes de la Xunta.