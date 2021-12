Los propietarios de pubs y discotecas de Galicia hacen cuentas para decidir si les compensa abrir en Nochevieja con la nueva limitación horaria impuesta por la Xunta hasta las 03.00 horas o si, por contra, bajan la verja desde este jueves hasta el próximo domingo para poder acogerse al plan de indemnizaciones pactado con la Administración autonómica.

Fuentes del sector consultadas por Europa Press apuntan que limitar el horario de funcionamiento en fin de año hasta las 03.00 horas constituye un "cierre encubierto" y, aunque se muestran comprensivos con la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a la escalada de contagios, lamentan que, una vez más, sea la hostelería y el ocio nocturno quien "pague los platos rotos".

Así las cosas, los propietarios de pubs y discotecas estudian este miércoles con la calculadora en la mano qué opción se ajusta más a sus necesidades de las dos que la Xunta pone encima de la mesa: abrir hasta las 03.00 horas o cerrar desde este jueves día 30 hasta el domingo 2 de enero y así poder cobrar unas indemnizaciones vinculadas al tamaño del establecimiento que la Xunta se ha comprometido a abonar en el mes de febrero.

En el caso de la Sala Pelícano de A Coruña, que ha rectificado y finalmente no adelantará a este miércoles su fiesta de fin de año para poder abrir hasta las 05.00 horas de la madrugada y esquivar así las restricciones diseñadas por la Administración autonómica de cara al fin de semana de Nochevieja.

Algunos establecimientos del grupo –sala Pelícano y Moon– habían anunciado en redes sociales que abrirían este miércoles a partir de las 23.00 horas para celebrar por adelantado la nochevieja. Las personas que habían adquirido las entradas para la fiesta de fin de año podían acudir a la discoteca este miércoles y, además, recibirían un pase para el 5 de enero, noche de Reyes.

Horas después, la discoteca ubicada en el puerto de la ciudad herculina ha dado marcha atrás y ha anunciado que no abrirá este miércoles.

"Los últimos informes que acabamos de recibir de la situación pandémica en A Coruña hacen que tomemos la decisión de permanecer cerrados", apunta la sala en un mensaje colgado en su perfil de Instagram que ha sido replicado en la cuenta de la sala Moon, propiedad del mismo grupo empresarial.



Este miércoles, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en rueda de prensa que aquellos establecimientos que adelantasen sus fiestas de fin de año quedarían excluidos del plan de indemnizaciones pactado entre Xunta y el sector del ocio nocturno en una larga reunión mantenida en la tarde del pasado martes.

"Si se adelanta la fiesta para hacerla antes, todo parece indicar que no van a tener derecho a indemnización", explicó el jefe del Ejecutivo gallego.

"No podemos cobrar por no hacer una fiesta el 31 y hacerla el día 29", ha sentenciado Feijóo. Fuentes de la Xunta, consultadas por Europa Press, han ratificado que la orden en la que se regularán estas ayudas incluirá de manera expresa que los empresarios del ocio nocturno que adelanten la celebración de Nochevieja no tendrán acceso a ayudas.

Feijóo ha defendido la buena voluntad con la que ha actuado la Xunta en relación al sector del ocio nocturno y ha recordado que, frente a otras comunidades, Galicia no adoptó ninguna restricción hasta esta semana. Y ha esgrimido que, además, se acordaron indemnizaciones que van desde los 2.500 hasta los 40.000 euros según el tamaño del local, en el caso de que optasen por cerrar en vez de la reducción horaria.

A renglón seguido, ha reiterado de nuevo las características de la ómicron y la explosión de casos que se están registrando. Ante la "avalancha" de casos y dado a que el público que acude mayoritariamente a locales de ocio nocturno son menores de 50 años, grupo en el que la incidencia es mucho mayor y aún pendiente de la vacuna de refuerzo, ha insistido en que hubo que actuar.

Y se hizo, ha vuelto a defender, con medidas "proporcionales" y por un tiempo limitado. Por ello, el mandatario gallego ha apelado al ocio nocturno para que "paralice todas las fiestas de Fin de Año" y se una a las ayudas de la Xunta.

"PEDIMOS CORRESPONSABILIDAD". Eso sí, la apelación ha ido acompañada del aviso de que, si se adelantan las fiestas para hacerlas antes de que entren en vigor las limitaciones, los empresarios que opten por ello no tendrán derecho a indemnización alguna.

"Pedimos corresponsabilidad y que, en un contexto epidemiológico delicado, se preserve la salud", ha zanjado.