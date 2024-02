El PSOE gallego toca fondo... ¿y ahora qué?

Ni la más pesimista de las encuestas -salvo el CIS- dibujaba un escenario tan negro para el socialismo gallego tras el 18-F. Pero es la realidad con la que tendrá que lidiar a partir de ahora la dirección del PSdeG para reflotar una marca que, pese a todo, sigue acumulando un enorme poder municipal. El problema es que el PSOE en Galicia no es de los que dan margen para construir proyectos. Al contrario, disfruta triturando líderes.

Las cifras de un fracaso

"Resultados muy malos; sin adjetivos". Lo dijo este lunes el número dos del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, el primero que hizo autocrítica. Y tenía razón. El partido perdió 5 escaños -de 14 a 9-, cinco puntos de apoyo -del 19,38% al 14,04%- y más de 46.000 votos respecto a 2020. Es su peor resultado histórico. Y hay más: solo ganó en 5 concellos de 313; pero es que fue tercera fuerza en 73 de los ayuntamientos que gobierna.

Resultados del PSdeG

¿Qué le pasó al PSdeG?

Nunca hay una única razón para un batacazo así. El resultado electoral suele ser una combinación de candidato, programa, equipo y contexto y en todos esos eslabones hubo errores. Besteiro era el candidato de la dirección gallega y de Ferraz y el que muchos socialistas apoyaron convencidos de su potencial. En su favor se puede decir que el 18-F lo pilló sin engrasar tras siete años fuera o que el partido tampoco estaba en su mejor momento para ayudar. Incluso Ferraz pareció abandonarlo en favor de Pontón a mitad de campaña, y todo ello en un contexto donde la amnistía no remó a favor. Pero aun con todo en contra, el candidato es quien puede dar ese plus capaz de ganar elecciones o salvar los muebles. Besteiro no pudo, lastrado por la incomprensible decisión de no renunciar al escaño del Congreso.

Al patinazo del candidato, la falta de apoyo orgánico y el contexto negativo se sumó la falta de tacto político al elaborar las listas -puso de uñas a muchos-, pero también un error de estrategia de estatalizar la campaña y abusar del sucursalismo a Ferraz y Moncloa, con la consiguiente falta de programa gallego propio.

Todo ese cóctel puede explicar parte del batacazo del PSdeG.

Primeras voces críticas

Ya se oía ruido de sables en el socialismo durante la campaña a medida que la demoscopia iba rebajando expectativas, un runrún que la noche electoral ya se convirtió en algún whatsapp incendiario reclamando una gestora. Pero siempre bajo el anonimato. Hasta que este lunes Abel Caballero dijo abiertamente lo que muchos piensan: "El 18-F no me cogió por sorpresa, porque es la consecuencia de varios años de declive del PSdeG. Estamos en una senda que se ve en todas partes", espetó. Y siguió explicando los malos resultados: "No hay que vincularlos a la amnistía, ni a Sánchez, ni a la política municipalista de Vigo... Desde Galicia no se acertó y el partido tiene que hacer un análisis".

La mayoría de las voces de alcaldes y cargos gallegos y estatales hicieron autocrítica, pero de forma constructiva y cerrando filas con Besteiro como apuesta de futuro. Es el ritual de cortesía política propio del día después. Y el más efusivo en eso fue el lucense José Tomé, que excusó el resultado en que Besteiro "es un gran candidato" pero "le pasó factura estar muchos años alejado de la vida pública". "No tuvo prácticamente tiempo, en tres meses, para hacer llegar su mensaje y su proyecto", además de verse perjudicado por el contexto nacional. "Toca arropar al candidato y ser solidario", afirmó Tomé mientras celebró el plus de resistencia del socialismo lucense a la debacle.

En todo caso, sí hay nerviosismo en los alcaldes gallegos tras el 18-F, porque saben que necesitan reconducir el partido si quieren salir vivos de las locales de 2027.

¿Seguirá Besteiro de referente?

Todo apunta a que sí. Primero, porque es su compromiso y así lo reiteró la noche electoral. Después, porque así lo desean Madrid y Pedro Sánchez, que prefiere tener un líder afín aunque "tocado" que abrir ahora un nuevo proceso de renovación en el PSdeG que le enrede más una legislatura ya de por sí compleja. Y también porque hasta el PSdeG aprende a base de golpes y sabe que desde la marcha de Touriño no ha logrado forjar un liderazgo sólido, con una amplia nómina de líderes y candidatos: Pachi, Besteiro, Cancela, Leiceaga, Caballero, Formoso... Otra cosa es que el del lucense sea un liderazgo plácido, visto ya como disparan cuando ni siquiera terminó el recuento oficial.

¿Cuál es la visión de Ferraz?

En Madrid dicen que el resultado electoral no fue culpa suya -algo que no todos comparten aquí- y que no quieren líos en Galicia sino empezar de cero un proyecto ilusionante con Besteiro. El entorno de Sánchez admitió mismo los malos resultados y los achacó a la "falta de tiempo". Pero en realidad, lo de Galicia no es una anomalía, sino la norma. Con Sánchez, al PSOE ya solo le quedan Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra. Por eso, en el PSdeG más de uno ya empieza a pensar que el verdadero problema de este 18-F se llama Pedro Sánchez.