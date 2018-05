O PSdeG urxe un procedemento "áxil" para as axudas a familias afectadas pola explosión de Tui

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, reclama á Xunta un procedemento "áxil" para que as familias afectadas pola explosión pirotécnica de Tui poidan percibilas canto antes e conten con "facilidades". En rolda de prensa en Santiago, Leiceaga lembrou que o pasado sábado diversos cargos socialistas realizaron unha visita á zona afectada, onde puideron constatar a "situación tan espectacularmente dantesca" na que se atopa o lugar. Alí, o líder do PSdeG, Gonzalo Caballero, xa demandou ao Goberno galego un "plan transversal" económico e urbanístico.

Neste sentido, Fernández Leiceaga insistiu este luns en que se debe dar unha "solución" xa ás 250 persoas afectadas na parroquia de Paramos. E é que empraza a que non ocorra o mesmo que cos afectados pola vaga de incendios do pasado outubro, dado que "seis meses despois" dos lumes "aínda ninguén estaba en condición de recibir un euro".

Ademais, chama a "transformar este desastre nunha oportunidade colectiva", a través dunha nova ordenación urbanística que permita levantar vivendas de forma "áxil" ante o que considera unha situación "excepcional". Para iso, demanda o apoio de todas as administracións. Aquí, remarca que hai quen perdeu a súa "casa" e a súa "facenda", polo que van ter "que vivir fóra" durante "demasiado tempo".

INVESTIGAR. Así mesmo, apuntou que é necesario "investigar a quen compraba e a quen vendía" o investigado nesta causa —detido de novo este luns— para "saber quen estaba antes dese propietario" dunha fábrica de pirotecnia precintada e "quen estaba despois". Respecto diso, o portavoz socialista ha felicitado ás Forzas e Corpos de Seguridade polo "éxito" na localización de polvoreiras do investigado, aínda que lamentou a "escasa dilixencia previa" que permitiu que "funcionasen estes almacéns clandestinos".