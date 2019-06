O PSdeG tomará medidas nas agrupacións que non apoiaron gobernos de progreso

O secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, anunciou este luns que o seu partido tomará "medidas" nas agrupacións nas que os responsables socialistas non apoiaron que o pasado sábado se constituísen gobernos de progreso.

Deste xeito, Caballero admitiu que a pesar de que a "relación de cooperación" entre as forzas progresistas en Galicia "funcionou moi acertadamente" en decenas de concellos hai nalgunhas localidades nas que se deron movementos "que deberiamos corrixir".

Caballero referiuse así a casos como o do municipio de Fene (A Coruña), onde o popular Gumersindo Galego foi investido alcalde ao liderar a lista máis votada, despois de que os concelleiros do PSOE non apoiasen a candidatura de Juventino Trigo do BNG, que empatara a seis edís co PP.

Así, a pesar de que "en termos globais" enxalzou o "bo funcionamento" das relacións con outras formacións de esquerda, principalmente o BNG, si considerou que houbo movementos que non seguiron as directrices marcadas desde a dirección para apoiar, "sempre que se puidese, gobernos de progreso"".

"Neste panorama xeral hai un par de casos nun conxunto de máis de cen nos que existiron comportamentos moi derivados das traxectorias locais ao longo do tempo, que desde logo cremos que deberiamos corrixir", explicou.

Ao seu parecer, ao PSdeG correspóndelle xa que logo tomar medidas respecto diso aínda que tamén emprazou a que "outras forzas" actúen de forma similar "alí onde foron responsables" de impedir gobernos socialistas.

Neste sentido o BNG anunciou que suspenderá de forma cautelar aos seus concelleiros en Catoira ao ser elixidos goberno cos votos do PP aínda que non actuará desa forma en Mondariz, localidade na que segundo a dirección nacionalista, non existiron contactos co PP.

No caso socialista, "a secretaria de organización do PSDEG e a comisión negociadora de pactos" serán as encargadas de estudar os casos existentes para determinar as medidas encamiñadas a solucionar "" os problemas existentes en varios municipios.

Sobre a decisión dos gobernos do PSOE en Santiago e A Coruña para gobernar en minoría en ambas as cidades, Caballero incidiu en defender que se buscaron "maiorías de progreso" atendendo ás "particularidades e especificidades" de cada localidade.

No caso da capital galega, Caballero subliñou que o alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, ten "toda a confianza" do partido porque alcanzou "un magnífico resultado" na cidade e "coñece a política municipal mellor que ninguén en Santiago".