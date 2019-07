O PSdeG propón María Xosé Porteiro como adxunta á valedora do Pobo

O Grupo Parlamentario Socialista propuxo á exdiputada, xornalista e escritora María Xosé Porteiro como adxunta ao Valedor do Pobo, cargo que pasará a ocupar a maxistrada María Dolores Fernández Galiño desde o pleno do Parlamento convocado para este mércores, tras a renuncia de Milagros Otero formalizada a semana pasada.

Porteiro foi deputada no Parlamento galego durante dúas lexislaturas, entre 1989 e 1997, e concelleira do Concello de Vigo entre 1987 e 1991, onde chegou a exercer como primeira tenente de alcalde, e novamente desde 2003 a 2006.

Dentro das filas socialistas foi membro da Comisión Executiva Nacional Galega do PSdeG entre 1991 e 1994 e ocupou un posto no Comité Nacional socialista desde 2004 e foi deputada no Congreso de 2004 a 2007.

Ese ano, co bipartito de PSdeG e BNG no Goberno galego, foi designada máxima responsable da delegación da Xunta en Arxentina, a primeira institución deste tipo que impulsaba o Goberno galego no estranxeiro e que foi inaugurada en Buenos Aires polo entón presidente galego, Emilio Pérez Touriño.

Como delegada da Xunta en Arxentina, e posteriormente tamén en Uruguai, dispuña de rango de subdirectora xeral e a misión que se lle encomendou foi a atención á cidadanía galega en dous dos países que contan cunha maior colonia de emigrantes.

ACTIVIDADE CULTURAL. Non obstante, na actualidade Porteiro levaba uns anos afastada da primeira liña política e estaba centrada na súa actividade cultural, literaria e como articulista. Así, este mesmo ano a Editorial Galaxia publicou o seu último libro, Sándalo.

Ademais da súa dilatada experiencia política, a súa actividade estivo centrada no xornalismo, xa que traballou en diversos medios de comunicación.

FEMINISMO E GALEGUISMO. O PSdeG emitiu un comunicado no que destaca a traxectoria "galeguista, feminista e progresista" de Porteiro e defende que ostenta "o perfil necesario para abrir a nova etapa" que necesita o Valedor do Pobo, despois da sentenza que forzou a dimisión de Milagros Otero, tras ser censurada a designación dentro da institución de María Puy, irmá do portavoz parlamentario do PPdeG e sobriña do expresidente Manuel Fraga.

O PSdeG resalta de Porteiro, ademais dos cargos institucionais, políticos e profesionais que exerceu, que leva "vinculada á loita feminista ao longo de varias décadas, así como aos movementos progresistas e galeguistas". Precisamente, este luns na súa comparecencia ante a Comisión de Peticións do Parlamento galego, a candidata a valedora do Pobo avogou por que o feminismo sexa o sinal "de identidade" do seu mandato.

María Xosé Porteiro presidiu a comisión de igualdade do Consello da Cultura Galega desde 2014 e desde 2018 é membro da comisión executiva desta institución. Ademais, durante a súa etapa no Concello de Vigo foi a primeira concelleira de igualdade de Galicia en 1987.