El PSdeG propone pactos en industria, fondos europeos y atención primaria

El PSdeG plantea crear una ponencia para acordar los proyectos prioritarios de Galicia para optar a los fondos europeos Next Generation y, entre otras propuestas de resolución para el debate de la autonomía, pide avanzar en la asunción de nuevas competencias para la comunidad.



El viceportavoz parlamentario del PSdeG, Pablo Arangüena, ha asegurado, al presentar estas propuestas que hoy se negociarán entre los grupos y este viernes se debatirán y votarán en el Parlamento, que son "sistemáticas, coherentes y configuran una estrategia de país" con el objetivo de "corregir las carencias de doce años de políticas conservadoras, basadas en la inacción y la inercia".



Aunque entre estas propuestas no se incluye ninguna específica sobre la financiación autonómica, ha manifestado que su partido "está dispuesto a pactar" en función de lo que aporte el PPdeG, después de que este miércoles el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, se mostró de acuerdo en que la dispersión poblacional y el envejecimiento deben ser parámetros para el reparto en un nuevo sistema.



Arangüena ha destacado la importancia de "avanzar en al autogobierno" y dejar de practicar lo que considera "escapismo competencial" por parte de la Xunta, aunque ha advertido que tiene que ser "seriamente, no con ensoñaciones o mimetismos de otras comunidades" que no le convengan a Galicia.



Por eso, el PSdeG insta a la Xunta, en una de sus propuestas, a la "asunción de nuevas competencias" por parte de la comunidad autónoma "tomando como referencia" el informe que hecho para la Comisión mixta de transferencias del 3 de noviembre de 2005.



REFORMA DEL ESTATUTO. En cuanto a la reforma del Estatuto, que ha propuesto Caballero, ha especificado que hay que afrontarla "cuando se recupere la economía y se mitigue el efecto de la pandemia", pero aparte de abrir ese debate hay que "ejercer las competencias" que la comunidad ya tiene.



Sobre los fondos europeos, los socialistas reclaman una ponencia integrada por los grupos parlamentarios, los agentes sociales, las universidades gallegas y la Fegamp para acordar los proyectos prioritarios que debe presentar Galicia y no la "carta a los Reyes Magos" que cree el PSdeG que ha elaborado la Xunta.



En el ámbito económico, los socialistas gallegos proponen un plan por la industria, convertir el Igape en un verdadero instrumento de promoción económica, reformular el modelo eólico de Galicia o establecer una estrategia de lucha contra el desempleo, o incrementar la inversión en I+D+i hasta el 1,5 % del PIB.



Otras propuestas se centran en la sanidad pública, como un plan extraordinario de recursos humanos y estabilidad, activar un nuevo modelo de Atención Primaria con más profesionales de especialidades, o crear una agencia de salud pública de Galicia.



También plantean elaborar una estrategia gallega de atención a la dependencia y la discapacidad y desarrollar un nuevo modelo de cuidados para los mayores, con 2.000 nuevas plazas públicas, y, en materia de vivienda, duplicar el parque de inmuebles públicos en cinco años.



Los socialistas gallegos reclaman además una ley de financiación local acordada con la Fegamp y declarar a Galicia en situación de emergencia climática, como se acordó tras el último debate del estado de la autonomía en 2019.



Para afrontar el reto demográfico, las medidas planteadas van desde un plan de dinamización del medio rural a un plan de reequilibrio territorial aprobado por ley. Otros planes propuestos son los de lucha contra la explotación sexual y la trata, o para la mujer rural de Galicia.



Arangüena ha asegurado que su grupo presenta estas propuestas con la "máxima voluntad de diálogo y consenso", aunque ve "dificultades" para lograr acuerdos con el PP porque está acostumbrado a aplicar "el rodillo parlamentario" y siempre muestra "reticencias" a aprobar medidas de la oposición, aparte de que habla de una "Galicia ideal" que el PSdeG no cree.